Саммит НАТО-2019: о чем договорились лидеры Альянса

В Лондоне в течение 3-4 декабря состоялся ежегодный саммит лидеров НАТО. В ходе встречи главы государств-членов НАТО обсуждали отношения с Россией, признание космоса сферой оперативной деятельности и защиту Польши и Прибалтики от возможной агрессии России.

Об этом в своем финальном заявлении рассказал генеральный секретарь Североатлантического альянса Йенс Столтенберг. Об этом сообщает пресс-служба НАТО.

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Угрозы для НАТО со стороны России, Китая и "ИГИЛ"

Члены НАТО договорились об активизации усилий в борьбе с терроризмом. Все сюзники остаются преданными борьбе с "Исламским государством".

Так же в Альянсе утвердили доработанные планы по защите и гарантии военной безопасности Польши и стран Прибалтики. Все из-за угрозы возможной агрессии со стороны России.

Кроме того, Столтенберг отметил ощутимое влияние Китая, что растет. По его словам, он создает как возможности, так и проблемы, которые Альянсу нужно совместно решать.

Отношения с Россией

Несмотря на признание существующей угрозы со стороны России, генсек НАТО заявил, что Альянс нужно усиливать отношения с ней. Мол, РФ является крупнейшим и ближайшим соседом.

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В НАТО отметили, что будут продолжать "взвешенно и ответственно подходить" к развертыванию Россией новых ракет средней дальности, а также активизируют действия по защите свобод на море и в воздухе.

Мы по-прежнему открыты для диалога и конструктивных отношений с Россией, когда действия России делают это возможным,

– говорится в заявлении.

Космос – новая сфера деятельности НАТО

На саммите в Лондоне космос был объявлен пятой сферой деятельности НАТО – рядом с землей, сушей воздухом и кибер-пространством.

Кроме того, лидеры Североатлантического альянса обязались гарантировать безопасность коммуникаций Альянса. Здесь говорится, в частности, о 5G-интернете.

В сравнительно большой совместной декларации НАТО нет ни слова об Украине. Это несмотря на то, что еще накануне саммита Йенс Столтенберг заявил, что Альянс будет обсуждать войну на Донбассе и подготовку к нормандской встрече.