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      Пристайко обвинил НАТО в агрессии России против Украины и Грузии

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      Пристайко: Нерешительность НАТО позволила России напасть на Грузию и Украину / ukrinform.ua

      Министр иностранных дел Украины Вадим Пристайко на саммите НАТО заявил, что именно нерешительность Альянса позволила Москве вторгнуться в Грузию и Украину. По его словам, НАТО допустило ошибку, когда на саммите в Бухаресте в 2008 году отсрочило присоединение к Альянсу этих двух государств.

      То, что произошло на бухарестском саммите, было огромной ошибкой Североатлантического альянса, заявил Вадим Пристайко.

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      Сначала нам было обещано членство, потом была идея относительно плана действий по членству Украины и Грузии. Прошло более 10 лет, и нас не пригласили ни к дорожной карте, ни к членству,
      – подчеркнул глава МИД.

      По его словам, именно нерешительность НАТО развязала руки России и позволила вторгнуться сначала в Грузию, а затем, через 6 лет, и в Украину.

      Что известно о Бухарестском саммите НАТО в 2008-м?Бухарестский саммит НАТО состоялся в начале апреля 2008 года. На повестке дня были вопросы о признании Косово, военных действиях в Афганистане, расширении Альянса путем присоединения к нему Хорватии, Албании и Македонии, а также присоединении к ПДЧ Украины и Грузии.

      И план действий по членству ни Украине, ни Грузии не предоставили. В СМИ позже появилась информация, что Путин пригрозил тогдашнему президенту США Джорджу Бушу, что в случае присоединения Украины к НАТО, Россия вторгнется в Крым и на восток Украины. Уже через 4 месяца, в августе того же года, Россия вторглась на территорию Грузии и начала там войну.

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      Автор: Василий Денисюк
      Теги: МИД Украины Вадим Пристайко Война на Донбассе Новости Украины Новости политики Новости Грузии НАТО Аннексия Крыма
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