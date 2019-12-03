23:05
3 груд 2019
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архів
Курси валют
USD
EUR
детальніше
Погода
      детальніше
      youtube @24
      Loading...
      google @24
      RSS СТРІЧКА
      Загальний RSS
      +feedly
      Топ новини
      +feedly
      Відео новини
      +feedly
      ЗАМАХ НА СОБОЛЄВА ДЕРЖАВНЕ БЮРО РОЗСЛІДУВАНЬ СНІГ В УКРАЇНІ
      Пряма трансляція на
      Останні випуски
      Вєсті Кремля
      21:05, сьогодні
      Вєсті.UA
      20:41, сьогодні
      ЦРУ
      09:00, 30 жовтня
      Підсумки дна
      14:00, 18 грудня 2018
      Згадати все
      00:57, 25 липня
      24 Канал Новини Новини України
      ЗАМАХ НА СОБОЛЄВА ДЕРЖАВНЕ БЮРО РОЗСЛІДУВАНЬ СНІГ В УКРАЇНІ

      Пристайко звинуватив НАТО в агресії Росії проти України і Грузії

      6431 Читать новость на русском
      Пристайко: Нерішучість НАТО дозволила Росії напасти на Грузію і Україну / ukrinform.ua

      Міністр закордонних справ України Вадим Пристайко на саміті НАТО заявив, що саме нерішучість Альянсу дозволила Москві вторгнутися у Грузію та Україну. За його словами, НАТО припустилося помилки, коли на саміті у Бухаресті у 2008 році відтермінувало приєднання до Альянсу цих двох держав.

      Те, що відбулося на бухарестському саміті, було величезною помилкою Північноатлантичного альянсу, заявив Вадим Пристайко.

      Цікаво: Трамп і Макрон поговорили про війну в Україні і нормандський саміт

      Спочатку нам було обіцяно членство, потім була ідея щодо плану дій щодо членства України та Грузії. Пройшло понад 10 років, і нас не запросили ні до дорожньої карти, ні до членства,
      – наголосив глава МЗС.

      За його словами, саме нерішучість НАТО розв'язала руки Росії і дозволила вторгнутися спершу у Грузію, а потім, через 6 років, і в Україну.

      Що відомо про бухарестський саміт НАТО у 2008-му?Бухарестський саміт НАТО відбувся на початку квітня 2008 року. На порядку денному були питання про визнання Косова, військові дії в Афганістані, розширення Альянсу шляхом приєднання до нього Хорватії, Албанії та Македонії, а також приєднання до ПДЧ України та Грузії.

      Та план дій щодо членства ні Україні, ні Грузії не надали. У ЗМІ згодом з'явилася інформація, що Путін пригрозив тодішньому президенту США Джорджу Бушу, що у випадку приєднання України до НАТО, Росія вторгнеться у Крим та на Схід України. Вже через 4 місяці, у серпні того ж року, Росія вторглася на територію Грузії та розпочала там війну.

      Рецепт піци: прості варіанти, які можна приготувати вдома
      сьогодні
      18380
      Автор: Василь Денисюк
      Теги: Новини України Новини політики Війна на Донбасі Вадим Пристайко МЗС України Анексія Криму НАТО Новини Грузії
      Коментарі
      powered by lun.ua
      Новини за сьогодні
      Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
      Коментарі
      Публікації
      сьогодні , 22:16 Головні новини 3 грудня: скандал з Трубою, затримання Онищенка, нафтовий контракт з Росією
      Ірина Кошанська 952
      сьогодні , 22:00 Українці відстають у читацькій грамотності та в навчанні на 1 рік, або PISA-шок
      Блог Соцмережі 1015
      сьогодні , 12:06 Як роздрукувати якісні фото вдома: корисні поради
      975
      сьогодні , 21:01 Нормандський формат – що далі? Заяви Зеленського і наслідки переговорів
      Інна Жолобович 2092
      сьогодні , 21:00 Святе місце з мільйонними статками: скільки заробляють та на що втрачають українські академіки
      Олександра Устінова 574
      Новини
      Більше новин

      Читай новини навіть без інтернету

      Завантажити

      Читай новини навіть без інтернету

      Залиште відгук