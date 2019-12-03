Пристайко звинуватив НАТО в агресії Росії проти України і Грузії

Міністр закордонних справ України Вадим Пристайко на саміті НАТО заявив, що саме нерішучість Альянсу дозволила Москві вторгнутися у Грузію та Україну. За його словами, НАТО припустилося помилки, коли на саміті у Бухаресті у 2008 році відтермінувало приєднання до Альянсу цих двох держав.

Те, що відбулося на бухарестському саміті, було величезною помилкою Північноатлантичного альянсу, заявив Вадим Пристайко.

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Спочатку нам було обіцяно членство, потім була ідея щодо плану дій щодо членства України та Грузії. Пройшло понад 10 років, і нас не запросили ні до дорожньої карти, ні до членства,

– наголосив глава МЗС.

За його словами, саме нерішучість НАТО розв'язала руки Росії і дозволила вторгнутися спершу у Грузію, а потім, через 6 років, і в Україну.

Що відомо про бухарестський саміт НАТО у 2008-му?Бухарестський саміт НАТО відбувся на початку квітня 2008 року. На порядку денному були питання про визнання Косова, військові дії в Афганістані, розширення Альянсу шляхом приєднання до нього Хорватії, Албанії та Македонії, а також приєднання до ПДЧ України та Грузії.



Та план дій щодо членства ні Україні, ні Грузії не надали. У ЗМІ згодом з'явилася інформація, що Путін пригрозив тодішньому президенту США Джорджу Бушу, що у випадку приєднання України до НАТО, Росія вторгнеться у Крим та на Схід України. Вже через 4 місяці, у серпні того ж року, Росія вторглася на територію Грузії та розпочала там війну.