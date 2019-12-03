Трамп і Макрон поговорили про війну в Україні і нормандський саміт
Президенти США і Франції Дональд Трамп і Еммануель Макрон провели зустріч на полях саміту НАТО у Лондоні. У загальному обговоренні порядку денного лідери, зокрема, присвятили увагу темі війни на Донбасі та підготовки до зустрічі у нормандському форматі.
Американський президент під час спільної пресконференції наголосив на важливості такого саміту у контексті врегулювання ситуації на Сході України.
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Майбутні зустрічі Росії з Україною у нормандському форматі дуже важливі. Є ймовірність, що буде досягнутий солідний прогрес. Протиріччя між державами тривають вже надто довго,
– заявив Дональд Трамп.
Зі свого боку Еммануель Макрон заявив, що Франція очікує прогресу у миротворчому процесі на Донбасі після нормандського саміту.
"Я дуже сподіваюся, що ми зможемо просунутися у врегулюванні російсько-українського конфлікту", – сказав Макрон.
Що відомо про зустріч у нормандському форматі:
- Вона відбудеться 9 грудня та пройде у Парижі. Усі країни-учасниці вже узгодили цю дату.
- У її межах вперше можуть зустрітися Зеленський і Путін. До цього вони лише декілька разів говорили телефоном. Востаннє обговорили повернення Росією українських військових кораблів і питання газових перемовин.
- Українська сторона давно наполягала на зустрічі у нормандському форматі, де б обговорили питання врегулювання ситуації на Донбасі. Але Росія довго її відтягувала, пояснюючи це тим, що вона "не принесе користі без ретельної підготовки".
- Попередньо анонсовані питання України під час нормандської зустрічі – розведення військ, обмін полоненими, текст формули Штайнмаєра та Крим.
- Передумовами для проведення норманського саміту стали розведення військ у Станиці Луганській (завершилося 30 червня), Золотому (2 листопада) та Петрівському (11 листопада). Також відбулися розмінування цих територій і демонтаж фортифікаційних споруд з обох боків. У підсумку тут має розміститися майбутня демілітаризована зона.