Трамп і Макрон поговорили про війну в Україні і нормандський саміт

Президенти США і Франції Дональд Трамп і Еммануель Макрон провели зустріч на полях саміту НАТО у Лондоні. У загальному обговоренні порядку денного лідери, зокрема, присвятили увагу темі війни на Донбасі та підготовки до зустрічі у нормандському форматі.

Американський президент під час спільної пресконференції наголосив на важливості такого саміту у контексті врегулювання ситуації на Сході України.

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Майбутні зустрічі Росії з Україною у нормандському форматі дуже важливі. Є ймовірність, що буде досягнутий солідний прогрес. Протиріччя між державами тривають вже надто довго,

– заявив Дональд Трамп.

Зі свого боку Еммануель Макрон заявив, що Франція очікує прогресу у миротворчому процесі на Донбасі після нормандського саміту.

"Я дуже сподіваюся, що ми зможемо просунутися у врегулюванні російсько-українського конфлікту", – сказав Макрон.

Що відомо про зустріч у нормандському форматі: