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      НАТО допоможе Польщі і країнам Балтії в разі агресії Росії, – Столтенберг попередив Кремль

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      Єнс Столтенберг / EPA

      НАТО надасть військову допомогу Польщі та країнам Балтії, якщо на них нападе Російська Федерація. Альянс не хоче допустити українського сценарію в цих країнах.

      Про це заявив генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг в інтерв'ю польському виданню Rzeczpospolita.

      До теми: Туреччина блокує оборонний план НАТО для Польщі та країн Балтії: деталі

      За словами Столтенберга, НАТО подає Москві "сильний сигнал", дислокувавши у Польщі та країнах Балтії своїх військовослужбовців. 

      Якщо на Польщу і країни Балтії буде здійснено напад, на нього відповість весь Альянс,
      – наголосив він.

      Столтенберг додав, що в НАТО не розглядають Росію як ворога, але не хочуть повторення українського сценарію в будь-якій іншій країні.

      Що відомо про план НАТО щодо захисту Польщі та країн Балтії

      3-4 грудня у Лондоні проходить черговий саміт НАТО. Наразі керівництво Альянсу працює над тим, щоб 29 держав-членів погодили військовий план захисту Польщі, Литви, Латвії й Естонії на випадок нападу Росії.

      Водночас, Туреччина блокує оборонний план НАТО для Польщі та країн Балтії. Про свої вимоги Туреччина повідомляла і раніше, але напередодні саміту ситуація загострилася. 

      Посол Туреччини в НАТО отримав від Анкари вказівку не підписувати план оборони та займати жорстку позицію у приватному та офіційному спілкуванні. Вимога залишається незмінною – переконати Альянс офіційно визнати курдські формування на півночі Сирії терористами.

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      Автор: Северин Трач
      Теги: Новини політики НАТО Генсек НАТО Єнс Столтенберг Новини Польщі Литва Латвія Естонія
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