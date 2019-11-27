Туреччина блокує оборонний план НАТО для Польщі та країн Балтії: деталі

Туреччина відмовляється підтримати план оборони від можливого нападу Росії для країн Балтії та Польщі. Турецький посол вимагає від Альянсу визнати курдські формування на півночі Сирії терористами.

Про відмову Туреччини співрацювати пише Poland In. Читайте також: Військова операція Туреччини в Сирії: про що вона говорить Україні Посол Туреччини в НАТО отримав від Анкари вказівку не підписувати план оборони та займати жорстку позицію у приватному та офіційному спілкуванні. Вимога залишається незмінною – переконати альянс офіційно визнати курдські формування терористами. Чому Туреччина активізувалася зараз Черговий саміт НАТО запланований на 3-4 грудня у Лондоні. У Брюсселі сподівалися, що на ньому схвалять оборонний план. Без турецького схвалення НАТО буде складніше зміцнювати оборонні можливості Польщі та країн Балтії.

Наразі керівництво НАТО працює над тим, щоб 29 держав-членів погодили військовий план захисту Польщі, Литви, Латвії й Естонії на випадок нападу Росії.

Про свої вимоги Туреччина повідомляла і раніше, але напередодні саміту ситуація загострилася. Про військову операцію Туреччини у Сирії та її сприйняття світом Ердоган заявив про проведення операції проти сирійських курдів ще у грудні 2018 року. Тоді Туреччина і США закликали до встановлення 32-кілометрової "зони безпеки" на Півночі Сирії.

Але після самої заяви Ердогана про військову операцію Дональд Трамп повідомив про виведення з Сирії американських військ, а Ердоган відклав її проведення.

У жовтні 2019 року Туреччина розпочала військову операцію "Джерело миру" проти курдів на території Сирії.

Причина, за словами турецького лідера Реджепа Ердогана, "принесення миру" на території поблизу кордону з Туреччиною.

Його ініціативу негативно сприйняли на Заході. Зокрема, свою незгоду висловили НАТО, США, ООН і Єврокомісія.

Трамп заявив, що у випадку "неправильної" поведінки Ердогана у Сирії, він зруйнує економіку Туреччини.