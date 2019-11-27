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      Турция блокирует оборонительный план НАТО для Польши и стран Балтии: детали

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      Турция блокирует оборонительный план, выдвигая свои требования / i-vin.info

      Турция отказывается поддержать план обороны от возможного нападения России для стран Балтии и Польши. Турецкий посол требует от Альянса признать курдские формирования на севере Сирии террористами.

      Об отказе Турции сотрудничать пишет Poland In.

      Читайте также: Военная операция Турции в Сирии: о чем она говорит Украине

      Посол Турции в НАТО получил от Анкары указание не подписывать план обороны и занимать жесткую позицию в частном и официальном общении. Требование остается неизменным – убедить альянс официально признать курдские формирования террористами.

      Почему Турция активизировалась сейчас

      • Очередной саммит НАТО запланирован на 3-4 декабря в Лондоне. В Брюсселе надеялись, что на нем примут оборонительный план. Без турецкого одобрения НАТО будет сложнее укреплять оборонительные возможности Польши и стран Балтии.
      • Сейчас руководство НАТО работает над тем, чтобы 29 государств-членов согласовали военный план защиты Польши, Литвы, Латвии и Эстонии в случае нападения России.
      • О своих требованиях Турция сообщала и раньше, но накануне саммита ситуация обострилась.

      О военной операции Турции в Сирии и ее восприятии миром

      • Эрдоган заявил о проведении операции против сирийских курдов еще в декабре 2018 года. Тогда Турция и США призвали к установлению 32-километровой "зоны безопасности" на севере Сирии.
      • Но после самого заявления Эрдогана о военной операции Дональд Трамп сообщил о выводе из Сирии американских войск, а Эрдоган отложил ее проведение.
      • В октябре 2019 года Турция начала военную операцию "Источник мира" против курдов на территории Сирии.
      • Причина, по словам турецкого лидера Реджепа Эрдогана, "принесение мира" на территории вблизи границы с Турцией.
      • Его инициативу негативно восприняли на Западе. В частности, свое несогласие выразили НАТО, США, ООН и Еврокомиссия.
      • Трамп заявил, что в случае "неправильного" поведения Эрдогана в Сирии, он разрушит экономику Турции.
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      Автор: Наталия Пристанская
      Теги: Новости Турции НАТО Новости Польши Новости политики Реджеп Эрдоган Война в Сирии
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