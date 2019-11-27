Турция блокирует оборонительный план НАТО для Польши и стран Балтии: детали

Турция отказывается поддержать план обороны от возможного нападения России для стран Балтии и Польши. Турецкий посол требует от Альянса признать курдские формирования на севере Сирии террористами.

Об отказе Турции сотрудничать пишет Poland In.

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Посол Турции в НАТО получил от Анкары указание не подписывать план обороны и занимать жесткую позицию в частном и официальном общении. Требование остается неизменным – убедить альянс официально признать курдские формирования террористами.

Почему Турция активизировалась сейчас

Очередной саммит НАТО запланирован на 3-4 декабря в Лондоне. В Брюсселе надеялись, что на нем примут оборонительный план. Без турецкого одобрения НАТО будет сложнее укреплять оборонительные возможности Польши и стран Балтии.

Сейчас руководство НАТО работает над тем, чтобы 29 государств-членов согласовали военный план защиты Польши, Литвы, Латвии и Эстонии в случае нападения России.

О своих требованиях Турция сообщала и раньше, но накануне саммита ситуация обострилась.

О военной операции Турции в Сирии и ее восприятии миром