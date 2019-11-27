Турция блокирует оборонительный план НАТО для Польши и стран Балтии: детали
Турция отказывается поддержать план обороны от возможного нападения России для стран Балтии и Польши. Турецкий посол требует от Альянса признать курдские формирования на севере Сирии террористами.
Об отказе Турции сотрудничать пишет Poland In.
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Посол Турции в НАТО получил от Анкары указание не подписывать план обороны и занимать жесткую позицию в частном и официальном общении. Требование остается неизменным – убедить альянс официально признать курдские формирования террористами.
Почему Турция активизировалась сейчас
- Очередной саммит НАТО запланирован на 3-4 декабря в Лондоне. В Брюсселе надеялись, что на нем примут оборонительный план. Без турецкого одобрения НАТО будет сложнее укреплять оборонительные возможности Польши и стран Балтии.
- Сейчас руководство НАТО работает над тем, чтобы 29 государств-членов согласовали военный план защиты Польши, Литвы, Латвии и Эстонии в случае нападения России.
- О своих требованиях Турция сообщала и раньше, но накануне саммита ситуация обострилась.
О военной операции Турции в Сирии и ее восприятии миром
- Эрдоган заявил о проведении операции против сирийских курдов еще в декабре 2018 года. Тогда Турция и США призвали к установлению 32-километровой "зоны безопасности" на севере Сирии.
- Но после самого заявления Эрдогана о военной операции Дональд Трамп сообщил о выводе из Сирии американских войск, а Эрдоган отложил ее проведение.
- В октябре 2019 года Турция начала военную операцию "Источник мира" против курдов на территории Сирии.
- Причина, по словам турецкого лидера Реджепа Эрдогана, "принесение мира" на территории вблизи границы с Турцией.
- Его инициативу негативно восприняли на Западе. В частности, свое несогласие выразили НАТО, США, ООН и Еврокомиссия.
- Трамп заявил, что в случае "неправильного" поведения Эрдогана в Сирии, он разрушит экономику Турции.
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