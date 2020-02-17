Спецслужбы против интернета: как Россия контролирует сеть

Новости, что ФСБ РФ требовала от ведущих сайтов предоставить данные пользователей, переписку и ключи шифрования, вызвали новые дискуссии относительно сворачивания свободы в российском сегменте Интернета. 24 канал исследовал предыдущие случаи репрессий в сети.

От законов Яровой до круглосуточного контроля

Все началось еще в 2014 году, когда операторов заставили передавать данные ФСБ по запросу. В том же году появился так называемый "закон о блогерах" (97-ФЗ). Он требовал от ресурсов с трафиком более 3000 пользователей в сутки регистрироваться в Роскомнадзоре. И территорией России закон не ограничивался. А блогом мог быть... любой сайт или страница во всемирной Сети. На них должны быть контактные данные владельца. Через год, регистраций было только... 640. 1 августа 2017 года реестр блоггеров перестал работать, де-факто отменяя этот закон.

Июль 2016 года: приняты два законопроекта, которые теперь известны как "законы Яровой". Они давали больше полномочий правоохранительным органам, выдвигали новые требования к мобильным операторам и интернет-проектам. Идея позиционировалась как борьба с экстремизмом. Ветеран спецназа "Альфа" объяснил СМИ, что ФСБ действует "исключительно на основаниях борьбы с терроризмом. Серьезно стоит проблема ложных заминирований и вызовов".

Фактически это стало началом сжатия тисков вокруг интернет-свободы в России. Операторы теперь должны сохранять звонки, сообщения. Если возникнет необходимость, то предоставлять псевдоним, паспортные данные, текст сообщений, список родственников, электронную почту, файлы, платежи, аудио и видеозаписи абонентов или клиентов.

ФСБ может требовать ключи для дешифровки трафика и декодирования сообщений пользователей, причем круглосуточно. Для этого должно было быть установлено специальное оборудование. В случае отказа ресурсу грозит блокировка.



Уголовные дела по репосты и мемы – реальность / Скирншот YouTube

На практике, ФСБ приходят к компаниям с прошлого года, сообщают российские СМИ. Летом 2019 года, когда был пик московских протестов за допуск независимых кандидатов к местным выборам, подобные запросы получили до 10-ти крупных организаций. Например, силовики обратились к "Rutube", "Хабр", "Авито" и др. В феврале 2020 года "Хабр" перенес юрлицо из РФ на Кипр. Правда, представители этой компании впоследствии опровергли обращение из ФСБ.

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Всех их объединяло включение в специальный реестр распространителей информации (существует с 2015 года, сейчас там 202 организации от "Яндекса" и "Телеграмма" до "Сбербанка"). Для "Яндекса" требования были самыми жесткими: предоставить дешифровки для сервисов "Яндекс -диск"и "Яндекс-Почта". Компания, по данным СМИ, отказалась это делать, признав это избыточным давлением.

Интересно, что международных гигантов "Гугл" и "Фейсбук" в списке нет. По данным СМИ РФ, "рассылку" курирует Михаил Михайлов – председатель 12-го центра ФСБ, который курирует прослушивания. Логики во включении в реестр нет, сообщают юристы, это происходит по усмотрению ФСБ (так там есть и детские сады, и психбольницы!). Некоторые уже выполняют требования ФСБ, но не все. Чтобы "заставить", "ФСБшники" сами ездят по офисам компаний.

Юристы говорят, что дальнейшее наступление на свободу в интернете может полностью уничтожить понятие приватности. Все данные могут быть отслежены, если человек пользуется сервисом, где нет шифрования сообщений и секретных чатов. Кстати, полностью заблокировать "Telegram" в России так и не получилось (в 2017 году ФСБ также санкционировало компании Дурова дешифровать секретные чаты). Правда, местные компании, которые даже подают шифрования, могут быть вынуждены выполнять законы и требования ФСБ.



Акция против технологии "суверенного интернета", Россия / Фото dazeddigital​

Последние новости из этой отрасли – уйти в отставку может глава "Роскомнадзора". Александр Жаров может уйти с поста и возглавить холдинг "Газпром-медиа". Заменить его планируют сотрудником администрации президента РФ Андреем Липовым, который сейчас отвечает за развитие информационной инфраструктуры. Жаров известен прежде всего попыткой заблокировать "Telegram", а Липов стоял за разработкой закона о "суверенном интернете", по которому российская сеть должна работать, даже если ее отключат от всемирной.

Между тем, одну вакансию в Кремле точно закрыли: жалобы россиян в интернете теперь будет отслеживать Алексей Гореславский. Он – бывший заместитель главы управления президента РФ по общественным проектам, а теперь возглавил автономную некоммерческую организацию "Диалог". В окружении Путина он отвечал за "интернет-проекты", в том числе за внедрение системы "Интернет-менеджмент". Ранее возглавлял Lenta.ru и был среди руководителей Rambler.

В Кремле расширили сферу деятельности нового места работы Гореславского – "Диалог" будет разрабатывать цифровые платформы работы с жалобами по всей стране (создать их просил Путин в январе). На самом деле, во многих регионах ничего такого до сих пор нет (есть только в Москве и области и Татарстане).

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Сесть за мемы и лайки: как в России криминализируют интернет

Выше мы говорили о компаниях, но больше всего страдают обычные люди. Десятки, если не сотни дел про лайки, репосты, мемы и просто записи в соцсетях, по которым людей абсолютно реально отправляли за решетку.

Кстати, "Вконтакте" (его тоже создал Павел Дуров) активно сотрудничает с силовыми структурами и предоставляет информацию по пользователям соцсети. Причем, "Вк" передает данные, реагирующие на любые запросы, которые приходят на специальный почтовый ящик. Среди них, уверены российские эксперты, есть и фейковые.

На самом деле, так делать можно только на основании решения суда. Freedom House признал российский Интернет "наиболее несвободным в Европе". В общем рейтинге из 100 стран он занимает 67-е место.

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Спецслужбы, в свою очередь, свободно мониторят страницы и могут открыть уголовные дела даже на основании одной картинки. После дела Евгения Корта "Вк" закрыл альбомы с сохраненными материалами для общего доступа (у Корта нашли именно сохраненное фото). Сами люди, которые прошли через подобные процессы, считают, что это – выборочное запугивания с целью заставить людей молчать и предупредить возможные массовые протесты. А также, чтобы набить статистику таким учреждениям как "Центр Э" (противодействие экстремизму).

Историй, когда люди были осуждены за невинные комментарии, лайки, мемы – много. В 2019 году их было 62, в 2018 – 226. Почти все – за публикации в "Вк". В Facebook, Twitter, Instagram или Telegram – гораздо меньше. С переводом статьи 282 из уголовной в административную, количество процессов упало на 60%. Вместе с тем, угрозы свободе никуда не делись, потому что вступили в силу другие законы – об оскорблении власти и фейковых новостях. При этом, сам Путин во время прямой линии заявил, что "никто не может быть ограничен в критике власти".

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Несколько громких случаев стоит привести. 22-летняя жительница Белгородской области выложила фото, на котором закурила сигарету от свечи в православном храме. Получила штраф за "оскорбление чувств верующих" (ст. 148, которая появилась после панк-выступления Pussy Riot "Богородица, Путина прогони"). Студент, который хотел стать следователем, сам попал под суд за 12 мемов из "Вк". На Дальнем Востоке на мужчину завели дело за лайк в "Одноклассниках" к изображению с пожеланием смерти россиянам, которые едут воевать на Донбасс. "Доносили" даже за простое изображение "викинга, который заносит топор над православным храмом". Часто люди даже не понимали в чем именно их обвиняют.

Сейчас наиболее резонансным и связанным с мессенджером "Telegram" процессом является так называемое "Дело "Нового Величия". Оно интересно тем, что в чат соцсети были секретно добавлены сотрудники спецслужб, в частности ФСБ. Среди членов в чате были и те, кто "сливал" информацию силовикам. На их показаниях строилось обвинение.



Анна Павликова из "Нового Величия" в зале суда / Фото mediazona

Молодых людей обвиняли в попытке создать "экстремистскую группировку" с целью свержения существующей власти. Участники "Нового Величия" раздавали листовки "Путинский режим падет", ездили на заброшенный завод, где учились стрелять и бросали бутылки с зажигательной смесью. Сейчас две девушки из группы находятся под домашним арестом, два человека за решеткой. Из остальных кто покинул Россию, кто получил условный срок.

На фоне абсурдных приговоров начались призывы к декриминализации и большей свободе выражения в интернете. Комитет Госдумы РФ сначала предоставил отрицательное заключение по смягчению статьи "за лайки и репосты" (печально известная ст. 282 Уголовного кодекса РФ), но все же законопроект приняли и президент Путин подписал его.

Впервые идею выдвинули на Пленуме Верховного Суда РФ 20 сентября 2018 года. Мол, на самом деле лайки, репосты и мемы "не несут угрозы для национальной безопасности от действий пользователей". Теперь наказание административное – штраф от 10 до 20 тысяч рублей (примерно 4-7 тысяч грн) или исправительные работы или арест на 15 суток. Уголовная ответственность наступает, если лицо совершило это повторно в течение года.

В некоторых случаях недостаточно изучалось, зачем лицо оставило сообщение якобы "экстремистского" характера. Так, часто можно быть осужденным за "экстремизм" (ст. 280 УК РФ). Осужденных за "лайки" заставляли сдавать слюну и голос для "базы". Впрочем, закон имеет и обратную силу: обещает отменить существующие приговоры и пересмотреть дела. Во время процессов надо опираться на степень общественной опасности.