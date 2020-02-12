Распространяли фейки против Украины: Facebook заблокировал более 100 страниц разведки РФ
Facebook удалил три сети учетных записей, страницы и группы, распространявшие ложную информацию против Украины и других стран Восточной Европы. Одна из них использовалась военной разведкой Российской Федерации.
Такая деятельность зародилась в России и была сосредоточена прежде всего на Украине и соседних странах. Об этом сообщили на официальном сайте Facebook.
Интересно! Что будет с запретом на российские соцсети и медиа в Украине
В Facebook отметили, что люди, которые стоят за этой сетью, пытались скрыть свою личность. Расследование выявило связь с российскими военными разведывательными службами.
По состоянию на 12 февраля они удалили за нарушение политики в отношении вмешательства иностранных или государственных органов:
- 78 учетных записей Facebook,
- 11 страниц,
- 29 группы,
- 4 учетные записи Instagram.
В Facebook добавили, что владельцы страниц обычно публиковали содержание на русском, английском и украинском языках о местных и политических новостях. Также об общественных деятелях в Украине, военной деятельности России в Сирии. Ложную информацию распространяли и о сбитии малайзийского авиалайнера в Украине в 2014 году.
Пример распространения дезинформации, что обнаружили в Facebook
В Facebook добавили, что люди, которые стояли за этой сетью, пытались скрыть свое лицо и координацию, расследование нашло ссылки на российские военные спецслужбы.
Читайте также: Facebook прослушивает разговоры для рекламы: реакция украинцев
Также они остановили работу двух других социальных страниц. Одна из них зародилась в Иране и была нацелена преимущественно на США. Другая – направлена на аудиторию во Вьетнаме. Каждый из них создал учетные записи, чтобы распространять дезинформацию.