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      Распространяли фейки против Украины: Facebook заблокировал более 100 страниц разведки РФ

      38 Читати новину українською
      Facebook / osvita.mediasapiens.ua

      Facebook удалил три сети учетных записей, страницы и группы, распространявшие ложную информацию против Украины и других стран Восточной Европы. Одна из них использовалась военной разведкой Российской Федерации.

      Такая деятельность зародилась в России и была сосредоточена прежде всего на Украине и соседних странах. Об этом сообщили на официальном сайте Facebook.

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      В Facebook отметили, что люди, которые стоят за этой сетью, пытались скрыть свою личность. Расследование выявило связь с российскими военными разведывательными службами.

      По состоянию на 12 февраля они удалили за нарушение политики в отношении вмешательства иностранных или государственных органов:

      • 78 учетных записей Facebook,
      • 11 страниц,
      • 29 группы,
      • 4 учетные записи Instagram.

      В Facebook добавили, что владельцы страниц обычно публиковали содержание на русском, английском и украинском языках о местных и политических новостях. Также об общественных деятелях в Украине, военной деятельности России в Сирии. Ложную информацию распространяли и о сбитии малайзийского авиалайнера в Украине в 2014 году.

      дезінформація
      Пример распространения дезинформации, что обнаружили в Facebook​

      В Facebook добавили, что люди, которые стояли за этой сетью, пытались скрыть свое лицо и координацию, расследование нашло ссылки на российские военные спецслужбы.

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      Также они остановили работу двух других социальных страниц. Одна из них зародилась в Иране и была нацелена преимущественно на США. Другая – направлена на аудиторию во Вьетнаме. Каждый из них создал учетные записи, чтобы распространять дезинформацию.

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      Автор: Алина Олиховская
      Теги: Новости России Новости Украины Техно Соцсети Facebook Интернет
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