Поширювали фейки проти України: Facebook заблокував понад 100 сторінок розвідки РФ

Facebook видалив три мережі облікових записів, сторінки та групи, що поширювали неправдиву інформацію проти України та інших країн Східної Європи. Одна з них використовувалась військовою розвідкою Російської Федерації.

Така діяльність зародилася в Росії та була зосереджена насамперед на Україну та сусідні країни. Про це повідомили на офіційному сайті Facebook.

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У Facebook зазначили, що люди, які стоять за цією мережею, намагалися приховати свою особистість. Розслідування виявило зв'язок з російськими військовими розвідувальними службами.

Станом на 12 лютого вони видалили за порушення політики щодо втручання іноземних чи державних органів:

78 облікових записів Facebook,

11 сторінок,

29 груп

4 облікові записи Instagram.

У Facebook додали, що власники сторінок зазвичай публікували вміст російською, англійською та українською мовами про місцеві та політичні новини. Також про громадських діячів в Україні, військову діяльність Росії в Сирії. Неправдиву інформацію поширювали й про збиття малайзійського авіалайнера в Україні у 2014 році.



Приклад поширення дезінформації, що виявили у Facebook



У Facebook додали, що люди, які стояли за цією мережею, намагалися приховати свою особу та координацію, розслідування знайшло посилання на російські військові спецслужби.

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Також вони зупинили роботу двох інших соціальних сторінок. Одна з них зародилася в Ірані та була націлена переважно на США. Інша – спрямована на аудиторію у В'єтнамі. Кожен з них створив облікові записи, щоб поширювати дезінформацію.