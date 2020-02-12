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      Поширювали фейки проти України: Facebook заблокував понад 100 сторінок розвідки РФ

      145 Читать новость на русском
      Facebook / osvita.mediasapiens.ua

      Facebook видалив три мережі облікових записів, сторінки та групи, що поширювали неправдиву інформацію проти України та інших країн Східної Європи. Одна з них використовувалась військовою розвідкою Російської Федерації.

      Така діяльність зародилася в Росії та була зосереджена насамперед на Україну та сусідні країни. Про це повідомили на офіційному сайті Facebook.

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      У Facebook зазначили, що люди, які стоять за цією мережею, намагалися приховати свою особистість. Розслідування виявило зв'язок з російськими військовими розвідувальними службами.

      Станом на 12 лютого вони видалили за порушення політики щодо втручання іноземних чи державних органів:

      • 78 облікових записів Facebook,
      • 11 сторінок,
      • 29 груп
      • 4 облікові записи Instagram.

      У Facebook додали, що власники сторінок зазвичай публікували вміст російською, англійською та українською мовами про місцеві та політичні новини. Також про громадських діячів в Україні, військову діяльність Росії в Сирії. Неправдиву інформацію поширювали й про збиття малайзійського авіалайнера в Україні у 2014 році.

      дезінформація
      Приклад поширення дезінформації, що виявили у Facebook

      У Facebook додали, що люди, які стояли за цією мережею, намагалися приховати свою особу та координацію, розслідування знайшло посилання на російські військові спецслужби.

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      Також вони зупинили роботу двох інших соціальних сторінок. Одна з них зародилася в Ірані та була націлена переважно на США. Інша – спрямована на аудиторію у В'єтнамі. Кожен з них створив облікові записи, щоб поширювати дезінформацію.

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      сьогодні
      13899
      Автор: Аліна Оліховська
      Теги: Новини України Новини Росії Техно Соцмережі Facebook Інтернет
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