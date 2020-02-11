Что будет с запретом на российские соцсети и медиа

Министерство культуры, молодежи и спорта Украины намерено инициировать продление запрета на российские социальные сети и медиа.

В этом вопросе даже нет никакой дискуссии, об этом заявил министр Владимир Бородянский в интервью РБК-Украина.

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Так, Бородянский опроверг информацию о возможном разблокировании российских соцсетей и СМИ, поскольку весной заканчиваются сроки запрета.

Я считаю, что надо продолжать запрет, здесь даже нет никакой дискуссии... Будем инициировать. Обязательно,

– добавил Бородянский.

Запрет российских соцсетей: что надо знать

В 2017 году в Украине заблокировали российские соцсети "ВКонтакте" и "Одноклассники", а также сервисы "Яндекс" и Mail.ru. Согласно Указу Президента, также и ряд медиа. Запрет должен был продержаться три года с момента подписания соответствующего документа, однако в 2019 году Петр Порошенко продлил действие санкций еще на три года.

Бывший секретарь СНБО Украины Александр Данилюк считает, что санкции необходимо соблюдать до завершения срока их действия или же до отмены. Так, в СНБО заверили, что ограничения с российских соцсетей на территории Украины не будут снимать.

что санкции необходимо соблюдать до завершения срока их действия или же до отмены. Так, в СНБО заверили, что ограничения с российских соцсетей на территории Украины не будут снимать. Советник Зеленского по digital-направлению Михаил Федоров также отметил, что не рекомендует снимать блокаду с российских соцсетей и не видит в этом целесообразности. "ВКонтакте" он назвал спецоперацией России против Украины.

В то же время пользователи соцсетей сообщают, что все чаще без проблем могут зайти в запрещенные в Украине российские соцсети. Раньше такие случаи происходили редко. И связаны были с тем, что приложения этих сервисов иногда меняли свой IP-адрес, а операторам требуется некоторое время, чтобы обнаружить их.