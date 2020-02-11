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      Что будет с запретом на российские соцсети и медиа

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      Запрет на российские соцсети и медиа будет продлен, – Бородянский / lb.ua

      Министерство культуры, молодежи и спорта Украины намерено инициировать продление запрета на российские социальные сети и медиа.

      В этом вопросе даже нет никакой дискуссии, об этом заявил министр Владимир Бородянский в интервью РБК-Украина.

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      Так, Бородянский опроверг информацию о возможном разблокировании российских соцсетей и СМИ, поскольку весной заканчиваются сроки запрета.

      Я считаю, что надо продолжать запрет, здесь даже нет никакой дискуссии... Будем инициировать. Обязательно,
      – добавил Бородянский.

      Запрет российских соцсетей: что надо знать

      В 2017 году в Украине заблокировали российские соцсети "ВКонтакте" и "Одноклассники", а также сервисы "Яндекс" и Mail.ru. Согласно Указу Президента, также и ряд медиа. Запрет должен был продержаться три года с момента подписания соответствующего документа, однако в 2019 году Петр Порошенко продлил действие санкций еще на три года.

      • Бывший секретарь СНБО Украины Александр Данилюк считает, что санкции необходимо соблюдать до завершения срока их действия или же до отмены. Так, в СНБО заверили, что ограничения с российских соцсетей на территории Украины не будут снимать.
      • Советник Зеленского по digital-направлению Михаил Федоров также отметил, что не рекомендует снимать блокаду с российских соцсетей и не видит в этом целесообразности. "ВКонтакте" он назвал спецоперацией России против Украины.

      В то же время пользователи соцсетей сообщают, что все чаще без проблем могут зайти в запрещенные в Украине российские соцсети. Раньше такие случаи происходили редко. И связаны были с тем, что приложения этих сервисов иногда меняли свой IP-адрес, а операторам требуется некоторое время, чтобы обнаружить их.

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      Автор: Ирина Юрковская
      Теги: Новости Украины Новости политики Владимир Бородянский Новости России Министерство культуры, молодежи и спорта Яндекс ВКонтакте Запрет ВКонтакте Соцсети
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