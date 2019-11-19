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      Как украинцы живут без "ВКонтакте": интересная статистика

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      Запрещенная российская соцсеть "ВКонтакте" значительно потеряла свои позиции в Украине. Впрочем, с просторов интернета так и не исчезла. Каким социальным сетям отдают предпочтение украинцы – выясняли журналисты 24 канала.

      В 2017 году после указа пятого украинского президента Петра Порошенко в стране заработали санкции против российских юридических лиц. Попали в этот список и их интернет-ресурсы.

      Читайте также: Почему в Украине не действует запрет на российские сайты и разблокирует их Зеленский?

      Самая популярная когда-то социальная сеть в Украине "ВКонтакте" за два года потеряла свои позиции. Эксперты говорят: посещаемость упала более, чем в пять раз. Facebook, Instagram и Телеграмм пришли на ее смену.

      Работа российских сервисов Mail.ru, "ВКонтакте", "Одноклассники" и "Яндекса" заблокирована в Украине с 16 мая 2017 года. Несмотря на это, в начале 2019 года российская социальная сеть "Вконтакте" содержалась в ТОП-25 наиболее посещаемых сайтов.

      "Культура пользования российскими сайтами изменилась. Если в 2014 году охват "ВКонтакте" составляла примерно 50% украинцев, то сейчас этот показатель уменьшился до 10-12%", – отметил Виталий Мороз, руководитель программ новых медиа.

      И, несмотря на запрет, некоторые провайдеры уже перестали блокировать российские сайты.

      Как удалось обойти блокировку?

      С начала июля 2019 года мобильная версия "ВКонтакте" начала обходить блокировки – раньше для того, чтобы зайти на сайт, приходилось пользоваться VPN. Теперь же в "ВКонтакте" можно зайти через мобильный интернет Vodafone, "Киевстар" и lifecell, так и через кабельные сети. Все дело в VPN-сервисе, который встроили в приложение соцсети. В 2017 году он появился в Android-версии, а теперь и на iOS.

      Эксперты объяснили, что наказания за это нет. Ведь в Украине интернет не регулируется на законодательном уровне. По словам Виталия Мороза, всего в Украине работает от 1500 до 3500 интернет-провайдеров.

      В один момент провайдер решил, например, что не будет блокировать доступ к российским сайтам. И это ему дает трафик,
      – заверил он.

      Эксперты также подчеркнули, что через социальные сети спецслужбы России ведут гибридную войну против Украины. Собирают разведданные, ведут пропаганду и распространяют антиукраинские призывы. Однако запрет – не выход. Лучше направить все силы на контрпропаганду.

      Что же говорят у Зеленского?

      Судя по заявлениям, команда Зеленского, хоть и согласна с тем, что запрет не действует, все же отменять ее не собирается. Бывший секретарь СНБО Украины Александр Данилюк, комментируя информацию о свободном доступе к запрещенным ресурсам в июле 2019-го, отметил: санкции необходимо соблюдать до завершения срока их действия или же до отмены. Тогда же в СНБО заверили, что ограничений с российских соцсетей на территории Украины не будут снимать.

      Советник Зеленского по digital-направлению Михаил Федоров также рассказывал, что не рекомендует снимать блокаду с российских соцсетей и не видит в этом целесообразности: "К сожалению, "ВКонтакте" стало спецоперацией России против Украины. После ухода Павла Дурова это очевидно".

      Сам Владимир Зеленский в одном из немногочисленных интервью в апреле этого года отмечал, что "люди уже и так начали обходить запрет". На вопрос же, отменит ли он блокировки российских сайтов, Зеленский тогда четко не ответил. Однако отметил: прежде чем запрещать указанные ресурсы, стоило объяснить украинцам целесообразность подобных мероприятий и предоставить им достойную альтернативу.

       

       

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      Автор: Людмила Гаврилюк
      Теги: Новости Украины Украина – Россия Сеть ВКонтакте Запрет ВКонтакте Новости политики
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