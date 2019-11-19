Як українці живуть без "ВКонтакте": цікава статистика

Заборонена російська соцмережа "ВКонтакте" значно втратила свої позиції в Україні. Втім, з просторів інтернету так і не зникла. Яким соціальним мережам віддають перевагу українці – з'ясовували журналісти 24 каналу.

У 2017 році після указу п'ятого українського президента Петра Порошенка в країні запрацювали санкції проти російських юридичних осіб. Потрапили до цього списку і їхні інтернет-ресурси.

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Найпопулярніша колись соціальна мережа в Україні "ВКонтакте" за два роки втратила свої позиції. Експерти кажуть: відвідуваність впала більше, ніж у п'ять разів. На її зміну прийшли Facebook, Телеграм та Instagram.

Робота російських сервісів Mail.ru, "ВКонтакте", "Однокласники" та "Яндексу" заблокована в Україні з 16 травня 2017 року. Попри це, на початку 2019 року російська соціальна мережа "Вконтакте" утримувалася у ТОП-25 найбільш відвідуваних сайтів.

"Культура користування російськими сайтами змінилася. Якщо у 2014 році охоплення у "ВКонтакте" складало приблизно 50% українців, то зараз цей показник зменшився до 10-12%", – зазначив Віталій Мороз, керівник програм нових медіа.

Та попри заборону деякі провайдери вже ж перестали блокувати російські сайти.

Як вдалося обійти блокування? З початку липня 2019 року мобільна версія "ВКонтакте" почала обходити блокування – раніше для того, щоб зайти на сайт, доводилося користуватися VPN. Тепер же у "ВКонтакте" можна зайти як через мобільний інтернет Vodafone, "Київстар" та lifecell, так і через кабельні мережі. Вся справа в VPN-сервісі, який вбудували в додаток соцмережі. У 2017 році він з'явився в Android-версії, а тепер і на iOS.

Експерти пояснили, що покарання за це немає. Адже в Україні інтернет не регулюється на законодавчому рівні. За словами Віталія Мороза, загалом в Україні працює від 1500 до 3500 інтернет-провайдерів.

В один момент провайдер вирішив, наприклад, що не буде блокувати доступ до російських сайтів. І це йому дає трафік,

– запевнив він.

Експерти також підкреслили, що через соціальні мережі спецслужби Росії ведуть гібридну війну проти України. Збирають розвіддані, ведуть пропаганду та поширюють антиукраїнські заклики. Проте заборона – не вихід. Натомість ліпше направити усі сили на контрпропаганду.

Що ж кажуть у Зеленського?

Судячи із заяв, команда Зеленського, хоч і згодна з тим, що заборона не діє, все ж скасовувати її не збирається. Колишній секретар РНБО України Олександр Данилюк, коментуючи інформацію щодо вільного доступу до заборонених ресурсів у липні 2019-го, зазначив: санкцій необхідно дотримуватися до завершення терміну їхньої дії або ж до скасування. Тоді ж у РНБО запевнили, що обмежень із російських соцмереж на території України не зніматимуть.

Радник Зеленського з digital-напряму Михайло Федоров також розповідав, що не рекомендує знімати блокаду з російських соцмереж та не бачить у цьому доцільності: "На жаль, "ВКонтакте" стало спецоперацією Росії проти України. Після відходу Павла Дурова це очевидно".

Сам Володимир Зеленський в одному з нечисленних інтерв'ю у квітні цього року зазначав, що "люди вже і так почали обходити заборону". На запитання ж, чи скасує він блокування російських сайтів, Зеленський тоді чітко не відповів. Проте зазначив: перш ніж забороняти зазначені ресурси, варто було пояснити українцям доцільність подібних заходів і надати їм гідну альтернативу.