Рейтинг найпопулярніших в Україні сайтів у 2018 році: "Вконтакте" входить у топ-список
Найпопулярнішим в Україні сайтом за кількістю відвідувань станом на грудень 2018 року був google.com. Крім того, російська соцмережа "Вконтакте", яка належить до заборонених ресурсів, досі утримується у ТОП-25 найбільш відвідуваних сайтів.
Про це йдеться у повідомленні дослідницької групи Kantar TNS CMeter.
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Згідно з даними центру, сайт google.com станом на грудень 2018 року має охоплення у 22 мільйони користувачів. Більше того, у трійці лідерів також сайти відеохостингу Youtube та соцмережі Facebook.
У 2018 році зросла кількість інтернет-користувачів в Україні. За даними Установчого дослідження 2018, вже 70% українців користуються інтернетом (63% у 2017 р.). Збільшився також і час перебування українців в мережі Інтернет – 82% користувачів кожного дня підключаються до "глобальної павутини", 14% – раз в тиждень або частіше, 4% – декілька разів на місяць і рідше,
– зазначають інтернет-дослідники.
Так виглядає список ТОП-20 найбільш відвідуваних сайтів в Україні, за даними Kantar TNS CMeter.
Варто додати, що за даними Kantar TNS CMeter, серед заборонених у 2017 році ресурсів тільки російська соціальна мережа "Вконтакте" утримується в ТОП-25 сайтів – 17-те місце в грудні 2018 року проти 10-го у грудні 2017 року.
Однак за даними дослідження Української інтернет-асоціації (UIA), попри заборону соцмережа "Вконтанте" посіла 5-е місце у рейтингу найпопулярніших в Україні сайтів станом на грудень 2018 року.
Крім того, у 10-ку найпопулярніших потрапили заборонені російські сайти "Яндекс" та "Одноклассники". Все ж трійку лідерів, як і у дослідженні Kantar TNS CMeter, зберігають Google, Youtube та Facebook.
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