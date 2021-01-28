В глибині Сибіру відбувається нелегальна вирубка, а деревину продають в США та Європу з їх мовчазної згоди та через погане виконання єврозаконів.

Джерело: 24 канал

Найбільша у сучасній історії схема з нелегальної вирубки лісу була розкрита на Далекому Сході Росії. Видання Earthsight провело розслідування, з якого випливло – 100 тисяч тонн деревини вже було продано в Європу.

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Звинувачення у корупції

Гігант цієї індустрії BM Group вирубувала цінний ліс, дім для бурих ведмедів, вовків та лисиць. Тепер її очільнику, олігарху Олександру Пудовкіну, висунуті звинувачення у хабарях та корупції для просування свого бізнесу.

Прокурори кажуть, що його нелегальна і тепер вже зупинена лісопильня розпиляла 600 тисяч кубічних метрів дерева. Цього досить, щоб заповнити сім разів лондонський королівський Альберт-Холл. Кінцевий продукт мав "вуличну ціну" у 1 млрд доларів США. Покупці знаходилися і серед лідируючих мереж.

Імпорт до Європи – у Францію, Німеччину та Бельгію – продовжувався навіть після початку скандалу, завдячуючи поганому виконанною законів ЄС та провальній роботі Програми схвалення лісової сертифікації (PEFC).

Цікаво, що коли його затримали, на Далекому Сході стояла прекрасна тепла погода, незвична для регіону. Зазвичай, тоді ліси ще покриті арктичним снігом, велична ріка Амур – зупинена під кригою. Але 18 березня 2019 все було інакше, термометр показував 12 градусів тепла. Олександр Пудовкін приїхав на роботу зовсім не у костюмі, не виглядаючи на директора лісового концерну і пройшов до свого офісу.

Втім, всі мовчали, коли Заслужений діяч лісової індустрії починав робочий день. Цей титул він отримав від Володимира Путіна. Його імперія на максимумі контролювала територію розміром з Бельгію та зрубала до 1000 дерев на добу, щоб і далі годувати "Короля тайги", як називали Пудовкіна. З 2015 по 2020 року він продав 1,4 млн тон колод та пиломатеріалів. Це у півтора рази важче мосту "Золоті ворота" у Сан-Франциско.

Це все перетворювалося на колоди, дошки та паливні гранули у такому масштабі, з яким мало хто міг зрівнятися. І продовжувалося десятки років, що дало Пудовкіну розкіш, вплив та потужних друзів в Москві та в Китаї. КНР була його найбільшим торгівельним партнером. Його династія зміцнювалася через хабарі та тіньові угоди.

Але часи змінилися і вирубкою лісу та "гнилою основою" BM Group зацікавився місцевий віддл ФСБ та його шпигуни. І 18 березня силовики прийшли за ним вже зранку. Забрали документи, сервери та жорсткі диски. Винесли навіть сейф. Далі були суди та визнання провини. Під сонцем його імперія розтанула як зимовий сніг.

Тайга: що коїться у регіоні

На Далекому Сході Росії, у Хабарівському краї, гроші ростуть на деревах. Поїзди з деревом курсують через весь регіон: від кордону з Якутією та Арктикою на півночі до Тихого океану та кордону з Китаєм на півдні. Це те, що вчені називають тайгою або бореальним лісом.

Тайга Це дім для сибирських тигрів, ведмедів, вовків, північних оленів. Вона охоплює не лише Росію, але й Скандинавію, Канаду та Аляску, формуючи найбільший біом на планеті. Через глибокі залежі торфу та замерзлу поверхню, північні ліси утримують в собі вдвічі більше вуглецю на гектар ніж їхні тропічні кузени. Дослідники кажуть, що вони теж дуже важливі для уникнення глобального потепління.

І коли тропічні ліси збирають заголовки та стають героями документальних фільмів, тайга теж під ризиком. Кліматичні зони всередині них крокують на північ набагато швидше, ніж це роблять дерева. Умови стають сухішими та теплішими, що викликає танення вічної мерзлоти та більш потужні лісові пожежі.

Саме вогонь у чотирьох регіонах Сибіру змусив РФ оголошувати там надзвичайний стан у 2019 році. Втім, 2020 рік був ще гіршим – згоріла територія, більша за Грецію. Лісозаготівельні роботи також підживлюють пожежі. Більшість починається біля штучних доріг та спровоковані активністю людини.

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Дослідники виводять просту тенденцію: більше вирубки – більше займань. Також вони стають сильнішими через висушені відходи після вирубки, які є природним паливом, залишеним на поверхні землі. Багаті ресурси тайги коштують мільярди і роблять її першою ціллю. Модрина – жорсткіша ніж інші хвойні і водостійка. А тому – популярна для яхт та внутрішніх панелей.

Росія експортувала деревини на більш ніж 12 млрд доларів США. Як мінімум половина експорту з Далекого Сходу – нелегальна. Рівнозначно поширена корупція сприяла цьому. Хабарівський край – один з головних галузевих експортерів. Він межує з Китаєм – одним з головних імпортерів. Стовбури Піднебесній потрібні постійно.

Щоправда, місцеві бачать мало профіту з цього галасу. Села живуть все ще бідно, економіка зростає повільно, а Москва – у семи часових зонах на захід, тож має доволі мало авторитету та "зубів". Мінімум контролю дозволяє лісорубам рубати де вони хочуть і що вони хочуть – за ціну, звісно що.

Сибірська тайга / Фото Caspian News

Боротьбу з цим ускладнює складний доступ до віддалених районів лише з базовою інфраструктурою. Плани та ресурси застарілі, інформація часто вже неактуальна, нагляду недостатньо. І так – по всій Росії, кажуть у Департаменті агрокультури США. Мало хто настільки впливовий, як BM Group Олександра Пудовкіна. BM значить "бізнес-маркетинг" (ТОВ "Бізнес-маркетинг" – керуюча компанія для всієї групи).

Король тайги

Пудовкіну 59 і його корені у Хабаровську вже глибокі. Він зумів перетворити кілька компаній на одного з найбільших у Росії виробників дерев'яних виробів. Інспекційні звіти для глобального органу сертифікації постачальників деревини кажуть, що "Пудовкін приймає рішення одноосібно по всіх питаннях".

А питання включають у себе заготовку, переробку, логістику, продаж товару в Азію. Перспективні проєкти включають у себе комплексне лісовиробництво у Азії та острові Сахалін. Розрахунковий об'єм – більше 1,6 млн кубічних метрів на рік. Коментуючи для публікації, BM Group заявила, що складається з "незалежних юридичних суб'єктів, технічно пов'язаних між собою". Щоправда, сайт каже про "вертикально інтегровану компанію".

Вона зростала швидко через лазівку у російських законах, які регулюють передачу прав на вирубку деревини. Шукаючи більшого прибутку, країна у 2007 році підвищила експортні тарифи на необроблені колоди. Компанії, що обіцяли збудувати великі лісопильні могли рубати більші частини лісу задешево. Зазвичай, права на це виставляють на аукціон.

Також вони отримували великі державні субсидії і платили лише 50% ренти, поки не виплачували позики назад. Схема вимагала прийняття рішень в основному від місцевої влади у віддалених лісних районах. Маленький вплив міг піти далеко і у 2011 році бізнесмен отримав, що хотів разом з почесним званням.

BM Group Пудовкіна максимально використала такі умови, збудувавши як мінімум 5 обробних підприємств між 2008 та 2017 роками. І отримала об'єднані права на більш ніж 2 млн дерев щорічно (платила державі лише 41 цент за повалене дерево). Це піднесло бізнес до найбільших світових лідерів у галузі. Втім, вже через два роки все розвалилося, а для Пудовкіна наслідки стали суворими.

Скандальний олігарх Олександр Пудовкін / Фото Earthsight

Втім, у 2013 році все ще виглядало яскраво. Бізнес Пудовкіна мав близько 700 працівників, які висушували, рубали, сортували та складали деревину на комплексі "Азія Ліс" розміром з 38 футбольних полів. Готовий завод мав перетворити заболочену ділянку з колодами на машину з їх поїдання. 200 кубічних метрів сухого пиломатеріалу та 100 тисяч спеціальних дошок щороку.

Цього мало вистачити, щоб заповнити до 12 контейнерів для переправляння морем кожного дня. І ще 84 тисячі тон паливних гранул. По залізниці все це доставлялося у порт і далі – по всьому світу. Це був сміливий крок, зважаючи що два інші проекти – "Дальєвроліс" та "Амурліс" були у боргах та затримках.

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В результаті, "Дальєвроліс", "Амурліс", "BM Sakhalin" були або внесені у "чорний список" місцевою владою або ліквідовані через борги та суди.

З усіх спроб вдалою виявилася лише "Азія Ліс", яка стала пріоритетним проєктом та отримала гроші, прикриття політиків та найголовніше – ліси. Але у 2016 році будівництво на місці лісопильні насправді ледь почалося, хоча вантажні поїзди курсували туди й назад. Загальна вартість – 7 млрд рублів, головний інвестор "Внешэкономбанк" (85%).

Підприємство Пудовкіна згори / Фото Earthsight

BM Group обіцяла добудувати її аж до 2020. По закону, навіть року затримки було достатньо, щоб позбавити компанію приоритетного статусу, але все продовжувалося як і раніше. Навіть без погодженого додаткового часу, рахунки поповнювалися державними грошима. Залізниця розширювалася, був зведений навіть міст через ріку Амгунь.

Маленьке поселення Владиміровка швидко скористалося ситуацією. Це неофіційний центр корінного народу негідальців (тунгусо-манчжурська народність під загрозою вимирання з чисельністю близько 600 осіб – 24). Залежні від танення льоду, щоб пересуватися на човнах, місцеві раді 246-метровому мосту та лісовій дорозі – тепер є зв'язок з зовнішнім світом.

Також на підприємстві був перший в РФ рентген для виявлення внутрішніх дефектів у деревині. Він стояв у сортувальному цеху. Топ-чиновники раділи за створення 500 нових робочих місць (насправді було створено лише 171 робоче місце).

Пудовкін отримав між 2014 та 2018 роками 18,2 млн доларів державних субсидій, незважаючи на вище описану зупинку будівництва. Активною була лише вирубка. Російські міністерства індустрії та торгівлі не відвідували цю локацію і покладалися на надані нею документи (там описувався прогрес, якого насправді не було та освоєні кошти).

Китайські друзі короля

Найбільш абміційним проектом Пудовкіна став "Азія Ліс". Магнат керував ним у якості директора спеціально створеної компанії з його іменем. Вона обіцяла побудувати неймовірний деревообробний комплекс у Сонячному районі Хабаровського краю.

Місцева влада сподівалася на увагу та гроші від Європи, Китаю (придбали 60% виробів) та Японії (купували 21% продукції) та їхніх ринків. Продавали навіть на Маршаллові острови! Європа купила деревини на суму 35 млн доларів США.

Підприємство майже повністю було у володінні китайської торгівельної компанії "Суйфень Суньлін" лише з міноритарними частками з боку BM Group. Як досвідчений бізнесмен, Пудовкін мав гарні відносини з сусідньою наддержавою та її великими гравцями. У свою чергу "Суйфень" контролювалася міжнародним бізнесом "Хейлунцзян Сунлін Груп" – великим імпортером деревини з Росії.

Власник Яо Сунлін був депутатом парламенту північного регіону Хейлунцзянь. Більша частина його кордону спільна з РФ і більшість колод йде через нього. Користуючись "стратегічним союзом" з бізнесом Пудовкіна, КНР купує 700 тисяч кубічних метрів лісу щорічно.

Хейлунцзянь – найближчий до Хабаровська регіон Китаю / Фото Britannica

До Хабаровську у 2017 приїжджав і партійний лідер Компартії у Хейлунцзяні Чжан Цзінвей. На зустрічі з тодішнім губернатором краю В'ячеславом Шпортом була підписана угода на 26,3 млн доларів США між китайською фірмою та "Азія Ліс" (а по факту – всередині одного конгломерату – 24) на постачання пиломатеріалів та деревини хвойних порід.

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Рівень чиновників зростав і 19 грудня 2017 року представники Піднебесної вже мали ланч із заступником голови уряду РФ Юрієм Трутньовим – представником президента у Далекосхідному федеральному окрузі. Власне так і народилася ідея збудувати щось у Сонячному районі. Життя було добрим на горі, але царю гори недовго лишалося на ній бути.

Падіння BM Group

Ближче до кінця 2017 року, ФСБ зацікавилася компаніями глибоко на Сході РФ. Центральний офіс у Москві дав команду місцевому – слідкувати за проєктом. З червня до листопада 2018 року, аудитори сувміщали цифри та чеки. Їхня завершена доповідь у 2018 показала величезні зловживання.

Як було насправді "Азія Ліс" вивозила тисячі тон товарів з Росії, в основному до Китаю у вигляді сирої деревини. Хоча компанія мала виробляти палети та дошки. Це було порушення угоди.

Для цього не було потрібно нових дорогих споруд. Звісно, ніякої лісопильні не було. "Азія Ліс" видавала дошки з інших місць за свої власні на взятому в оренду обладнанні. Це був не більш ніж майданчик для завантаження та розвантаження. Гранули дійсно вироблялися на місці, але в обсягах, далеких від замовлення.

По факту, це була непокарана (на той час) афера. Компанія вимагала 9,2 млн доларів США за перевезення вантажів. Це не мало нічого спільного з експортом. Витрати частково і протиправно були відшкодовані Міністерством промисловості та торгівлі. Воно ж, на думку аудиту, здійснювало "недостатній моніторинг".

Арешт Сергія Фургала / Фото ABC News

"Азії Ліс" наказали почати повноцінну роботу 10 квітня 2019 року, Пудовкін спокійно пішов з посади її директора. Компанія була позбавлена всіх преференцій новим губернатором Сергієм Фургалом (якого самого невдовзі затримають та арештують – 24). Він змусив повернути 907 тисяч доларів США до держбюджету. І навіть друзі-китайці подали до суду, доводячи неплатоспроможність "Азія Ліс".

Але арешти та обшуки в регіоні вже почалися і скоро ФСБ завітало і до BM Group, взявши Пудовкіна під варту. Іншого лісового магната після затримання відправили під домашній арешт. Пудовкін погодився співпрацювати зі слідством у обмін на зняття деяких кримінальних звинувачень (як-то шахрайство).

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Але його бізнес продовжував боротися: відмовився повертати ліси, хоча договір аренди вже був розірваний. Влада подала клопотання про заборону вирубки на час провадження. Однак, суд відмовив, тож рубання продовжилось ще на 150 квадратних кілометрів незайманих лісів. В цілому, BM Group "деградувала територію лісів розміром з Лондон" за 20 років. Гроші платників податків зробили це можливим. Ціна готових виробів – більше 1 млрд доларів США.

До жовтня 2019 року, більшість працівників залишили "Азія Ліс"; вони розповіли про вилучення обладнання. А 5 грудня 2019 суд Хабаровська визнав лісопилку банкрутом. Поселення корінного народу почало переживати, що новий міст до них також знесуть. Губернатор мав заспокоювати – міст та дорога залишаться.

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На лаві підсудних першим опинився колишній голова лісництва та ексзаступник губернатора Сергій Шихальов. Він дуже тісно працював з Пудовкіним, незаконно здавши "Азія Ліс" ліси в оренду без тендеру. Коли проєкт почав відставати більш ніж на рік, наказав чиновникам не вживати заходів, приховував докази порушення правил і допоміг залишити його у списку пріоритетних.

У цифрах це виглядало так: 13,3 млн доларів США незаконних державих субсидій, незаконна вирубка на суму майже 121 млн доларів США. Загальні збитки держави – 142,2 млн доларів.

Він погодився повернути трохи більше 1 млн – точно скільки коштувала росіянам оренда землі. Різниця між лісорубами та представниками лісгоспів принаймні у Хабаровському краї розмиті до невпізнаваності. А шляхи ведуть до Москви.

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Власне, цей мільйон доларів був переданий іншому покровителю Пудовкіна – Володимиру Потапкіну, керівнику департаменту у Мінпромторгу. В результаті, пилорама отримала кілька мільйонів доларів позик. А бізнесмен справно платив відкати з 2016 по 2019 роки через адвоката Антона Толмачова, який втік з країни. Пудовкін зізнався у організації хабаря.

Слабкі європейські регуляції

Справу "Азія Лісу" продовжують сестринські фірми "Logistics Les" та "SDS Logistics". Наразі ніхто не може пояснити раптову заміну постачальника. Навіть якщо деревина справді з іншого джерела, вона "забруднена" поганим шлейфом BM Group. У 2013 році ЄС заборонив імпорт деревини, отриманої незаконним шляхом.

Нібито суворі правила Включаючи таку, що "продається, переробляється та заготовляється" в результаті підкупу, шахрайства та корупції. У ЄС закон відомий як EUTR і зобов'язує ретельно все перевіряти, щоб зменшити ризик торгівлі нелегальними товарами.

Тоді до ЄС з Росії потрапляло стільки ж деревини, скільки з усіх тропічних країн разом. Блок закликав приділяти більше уваги також постачанню з Білорусі та України. Російський товар "залишається ризикованим через корупцію в країні". 4/5 вирубки на Далекому Сході РФ є незаконним, вважають у Євросоюзі.

Нелегальна вирубка лісу та його продаж продовжувався і пізніше / Фото MedForest

Очікувалося, що експорт лісоматеріалів впаде після введення в дію EUTR. Та сталося навпаки – він зріс на 50% і став ще дорожчим. BM Group активно торгувала підозрілою модриною. 20 європейських компаній купували дерево у філіалів бізнесу Пудовкіна за 5,5 років. Багато хто продовжував розміщувати замовлення і після початку скандалу. Дехто торгував і після рейдів ФСБ у 2019 році.

Фірми з 11 країн-членів ЄС придбали у BM Group 100 тисяч тон деревини та 78100 тон дошок. Дві третини європейського попиту – Німеччина, значні обсяги були в Естонії. Дев'ять компаній з ЄС витратили більше 1 млн доларів за п'ять років, це 92% усіх продажів до Європи. І лише дві з них припинили це робити.

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Персонально, виробник паперу з Гамбургу Яків Юргенсен обслуговує клієнтів на п'яти континентах. Поставки продовжувалися навіть до квітня 2020 року. Він – найбільший імпортер модрини в Європі. Судна з 20 тисячами тонн модрини досі плавають між Санкт-Петербургом та містом Кіль кожні два тижні. У 2018 році він був змушений орендувати великий склад. Після рейдів ФСБ він став купувати навіть більше – з 500 до 900 тонн.

Ця сага про лісопилку показує, що Європі потрібно "перестати розмахувати підозрілими сертифікатами та офіційними паперами з корумпованих країн", пише Earthsight. І шукати деревину в інших місцях. Але проблема йде глибше ніж змусити компанії дотримуватися закону. Багато органів влади у державах-членах недофінансовані та неукомплектовані.

Влада Францїі, Бельгії та Німеччини не виконує своїх обов'язків. Поки це не зміниться, бензопили продовжать забезпечувати несвідому Європу і шахраїв. ЄС проголосував за поширення перевірок на супутні товари – пальмову олію, яловичину та сою (вони теж призводять до втрати лісу). Але якщо нові закони не будуть працювати так само як EUTR, теж нічого не зміниться.