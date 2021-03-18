Новый президент США Джо Байден уже успел отличиться заявлением о том, что Путин – убийца, а Россия ответит за свои враждебные действия. В Госдепартаменте США такие заявления поддержали и заверили: смогут привлечь Россию к ответственности.

Заместитель пресс-секретаря Государственного департамента Джалина Портер сообщила, что в Вашингтоне хорошо знают ситуацию с вызовом российского посла в США в Москву для консультаций.

К слову Из-За Навального и Скрипалей: США ввели новые санкции против России

В то же время заместитель пресс-секретаря заверила, что внешнеполитическое ведомство США и в дальнейшем заинтересовано в диалоге там, где это будет способствовать американским интересам.

Даже сотрудничая с Россией во имя продвижения американских интересов, мы сумеем привлечь ее к ответственности за любое из ее злонамеренных действий,

– заверила Джалина Портер.

Коротко об обострении в отношениях США и России: