Госдеп поддержал Байдена и заявил, что привлечет Россию к ответственности
Новый президент США Джо Байден уже успел отличиться заявлением о том, что Путин – убийца, а Россия ответит за свои враждебные действия. В Госдепартаменте США такие заявления поддержали и заверили: смогут привлечь Россию к ответственности.
Источник:Voice of America
Заместитель пресс-секретаря Государственного департамента Джалина Портер сообщила, что в Вашингтоне хорошо знают ситуацию с вызовом российского посла в США в Москву для консультаций.
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В то же время заместитель пресс-секретаря заверила, что внешнеполитическое ведомство США и в дальнейшем заинтересовано в диалоге там, где это будет способствовать американским интересам.
Даже сотрудничая с Россией во имя продвижения американских интересов, мы сумеем привлечь ее к ответственности за любое из ее злонамеренных действий,
– заверила Джалина Портер.
Коротко об обострении в отношениях США и России:
- Его признаки возникли после того, как американский лидер назвал российского убийцей. Кроме того, Джо Байден заверил, что Россия ответит за свои злые действия.
- Первым на такое заявление отреагировал председатель Госдумы Вячеслав Володин. Он заявил, будто таким высказывания американский президент "оскорбил всех россиян".
- Впоследствии российский МИД решил вызвать собственного посла из Вашингтона в Москву для консультаций по таким заявлениям американских властей.
- К слову, Джо Байден также обещал для России "скорую плату" за ее действия, что мгновенно и случилось – после этих заявлений обвалился российский рубль.
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