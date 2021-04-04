Американский генерал-лейтенант Бен Ходжес заявил, что Владимир Путин – это убийца. По словам военного, глава Кремля понимает лишь силу.

Бывший командующий Сухопутных войск США в Европе отметил, что не следует стесняться говорить на эту тему. Об этом он сообщил в программе "Совет нацбезопасности".

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Я думаю, что Кремль уважает только силу. Она им не нравится, они ее критикуют, но уважают. И я думаю, что для президента Байдена было очень важно сказать: "Да, конечно, Путин – убийца". Мы все это знаем, и нам не следует стесняться говорить это. И реакция Путина демонстрирует удивление, что Байден так прямо выражает свою позицию,

– сказал Бен Ходжес.

Генерал-лейтенант также добавил, что Соединенные Штаты могут иметь здоровые отношения со всеми, в том числе и с Россией.

Однако пока положительного диалога не может быть, потому что страна-агрессор считает, что можно безнаказанно вмешиваться в дела других государств.

Джо Байден назвал Путина убийцей: что известно

Журналист ABC News во время разговора с Джо Байденом спросил: "Вы знакомы с Владимиром Путиным. Считаете ли вы его убийцей?".

Глава США ответил утвердительно: "Гм. Да, считаю".

На следующий день Путин заявил: "Кто обзывается – сам так называется".

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