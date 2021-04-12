Громадяни Росії не налаштовані на війну, проте план Кремля щодо шантажу України провалився. Наслідками відповідних подій може стати навіть військова ескалація.

Ознакою щодо рішень Кремля проти України є його різка риторика зокрема. Про це розповів російський публіцист Андрій Піонтковський.

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"Росіяни не хочуть війни, але верхівка, яка стоїть при владі (Кремль – 24 канал), за останніми ознаками видно що це вже не просто операція шантажу та залякування – вони вже прийняли рішення про військову ескалацію", – заявив Піонтковський.

Публіцист зазначив, що Володимир Путін намагався завдяки шантажу отримати від України погодження на його інтерпретації мінських домовленостей, за якими вона мала легалізувати у своєму політичному правовому полі військово-терористичний плацдарм Росії ОРДЛО.

Україна це відкинула, а Захід – претензії Москви на так звану "нову Ялту", тобто на право її (Росії – 24 канал) хазяйнувати на пострадянському просторі. Шантаж не спрацював, тож буде пряма агресія,

– сказав Андрій Піонтковський.

Якими є ознаки підготовки до наступу

Останніми днями, за словами російського публіциста, з регіонів надходять відомості про підготовку військових госпіталей та моргів.

"Закинули в ОРДЛО десант російських "гієн-воєнкорів" (військових журналістів – 24 канал), вони мають "засвідчити злочини українських військових", що буде сигналом наступу", – сказав Піонтковський.

Водночас він звернув увагу на так званий знайомий сюжет, мовиться про відмову Кремля говорити із Володимиром Зеленським.

"За декілька днів до початку громадянської війни Саакашвілі намагався додзвонитися до Медведєва, який тоді був президентом Росії, але ніхто не брав слухавку. Цей "фокус" наразі повторюється із Зеленським", – сказав публіцист.

Довідка. Володимир Зеленський намагався поговорити з Володимиром Путіним через загострення на Донбасі. Однак у Кремлі заперечили це.

Чи допоможуть США у разі наступу Росії

Він додав, що США у незвично жорсткий та чіткий спосіб попередили, що Україну не залишать одну і не допустять російської агресії.

Якщо після 7 років перемовин Путіну дозволять захопити ще один шматок території України, то це означатиме, що вся система безпеки у Європі зазнала краху й Америка та НАТО анулюють своє військово-політичне значення, сказав Піонтковський.

"Америка категорично не допустить агресії, однак в Москві цього це не зрозуміли. Найслабкіше місце Кремля – це його імперське безумство і його прагнення домінувати в пострадянському просторі", – пояснив російський публіцист.

Піонтковський про ймовірність наступу Росії: дивіться відео 24 каналу

Загострення на Донбасі: коротко



Російські війська біля кордонів України / Інфографіка 24 каналу