"Зеленский сбежал из Украины в Катар во время обострения на Донбассе" – такой месседж активно распространяли оппоненты президента в начале этой недели. Но эта поездка явлается оправданным и выгодным шагом для нашей страны.

Чем же интересен Катар Украине и почему сотрудничество с этой ближневосточной страной может принести неочевидные дивиденды. Подробнее об этом – читайте далее.

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Катар может позволить открыто бодаться с любым геополитическим гигантом

Катар – вторая самая маленькая по площади страна Персидского залива. Маленькая, но гордая и очень богатая. Это государство в 52 раза меньше Украины по площади, но ВВП на душу населения в Катаре в 15 раз выше чем у нас.

А в мировом масштабе Катар входит в тройку лидеров по уровню ВВП. Проще говоря, Катар – это страна огромного капитала. Именно ее и называют центром арабского капитала.

В силу этого фактора Катар – не просто маленькая страна в Персидском заливе, она может себе позволить открыто бодаться с любым геополитическим гигантом, который как-то попытается ущемить младшего.

Полный выпуск видеоблога "Теории заговора" на 24 канале:

Вот вам совсем недавний пример. В 2017 году против Катара восстали практически все страны Персидского залива. О блокаде страны объявили:

Бахрейн;

Саудовская Аравия;

Объединенные арабские Эмираты;

Йемен;

Египет.

Правительство этого эмирата обвинили в поддержке терроризма и слишком тесных связях с Ираном. Так называемый Совет сотрудничества стран Персидского залива рассчитывал, что и США подключится к блокаде, таким образом склонив Катар к покаянию и повиновению.

Но вот незадача, именно на территории Катара находится крупнейшая военная база США в Персидском заливе. Когда же стало понятно, что Вашингтон не будет вводить санкции против Катара, арабские страны даже хотели откатить блокаду назад, но было уже поздно.

Казалось бы, страна должна была рухнуть, ведь все крупные и влиятельные соседи восстали против неё. Но Катар оказался слишком богатым, чтобы согласиться на требования ультиматума саудовской коалиции. Хотя опасность блокады для Катара все же была. И заключалась она в том, что эмират был полностью зависим от импорта продовольствия. Но в то же время Катар – это крупнейший поставщик сжиженного газа в мире.

Потому всего за год эмирату удалось договорится об импорте продуктов с:

Турцией;

Ираном;

Оманом;

Индией.

Кроме того, власть сильно ударилась в наращивание собственного продуктового запаса. В итоге, несмотря на злобные ожидания стран Персидского залива, Катар вместо того, чтобы прийти в упадок, наоборот стал первым в регионе по росту ВВП.

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Конечно, это был шок для его соседей. И это стало уроком для самого Катара, потому смею предположить, что теперь это – государство, которое всеми силами будет пытаться не допустить усиления какой-то одной большой страны. И если бороться с этой страной может кто-то другой, Катар всегда готов предоставить ресурс для борьбы. Кстати, именно из-за этого Катар и обвиняли в якобы поддержке терроризма.

Катар охотно вливает деньги в более бедные страны, которые открыто противостоят какому-то авторитарному режиму, пытающемуся установить гегемонию. Власти этого эмирата в условиях блокады стали более активно отстаивать право любой страны на многовекторность в плане связей и развития.

Выгода Украины от сотрудничества с Катаром

И здесь мы подобрались к нашей собственной выгоде в сотрудничестве с Катаром. Во-первых, даже спустя почти 4 года после начала блокады, Катар всё еще нуждается в поставках продовольствия и готов покупать его за большие деньги. И Украина готова это продовольствие продавать. Именно это и было частью договоренностей между Украиной и Катаром.



Владимир Зеленский посетил Катар / Фото Офис Президента

Во-вторых, еще одной частью договоренностей стал газ. В Офисе Президента Украины заявили, что подписали меморандум о привлечении катарских специалистов к разработке черноморского газового шельфа и будущему строительству газового терминала в Черном море.

К слову. Об этом газовом терминале в Украине, который сжиженный газ превращает в обычный и загоняет в ГТС, говорили еще лет 10 назад. Но тогда, видимо, не нашлось достаточное количество поставщиков, да и российское газовое лобби было слишком сильным.

В начале 2020 года Катар, как крупный поставщик сжиженного газа, начал претендовать на европейский рынок. Пока ему удается только отправлять свои танкеры в Польшу, но это долго и затратно.

К тому же на европейском рынке цены может сбивать демпингом та самая Россия. А запуск "Северного потока-2" вообще может поставить крест на планах ближневосточного эмирата. Потому 2020 год для Катара и России был особенно напряженным. И Дохе, столице Катара, Кремль как бельмо на глазу.

Катару срочно нужен более экономически выгодный путь на европейский рынок. В рамках визита Зеленского был подписан еще один меморандум – о возможности прямых поставок сжиженного газа в Украину. А нынешний и.о. министра энергетики Юрий Витренко даже задержался в Катаре еще на день, продолжая газовые переговоры.

Потому можно предположить, что размышления о постройке газового терминала в Черном море для захода катарского газа – это не такие уж и далекие перспективы. Но для этого нужно сильно ослабить Россию.

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Катар с радостью выделит деньги Украине для борьбы с агрессором, лишь бы сбить обнаглевшего Путина. К тому же мешает Путин Катару еще и в Иране. Катар в помощь Штатам способен склонить Иран к ядерной сделке, а вот Россия наоборот этого сильно не хочет. Ведь это будет значить, что и там она проиграла.

И в-третьих, именно в руках катарцев находится крупнейшее арабское мировое СМИ – Al Jazeera. Это, пусть и грубый и не всегда цивилизованный, но инструмент пропаганды, с помощью которого Катар успешно ослабляет ключевые страны региона и даже запускает исламские революции в соседних странах. А теперь представьте, каких результатов можно достигнуть, если Al Jazeera возьмется освещать события на востоке Украины?

Иметь партнеров и на Западе, и на Востоке – это не так уж и плохо

Потому полет Зеленского в Катар – это очень даже оправданный и выгодный в перспективе шаг. Да, катарские методы ведения бизнеса и противодействие агрессивным авторитарным режима могут выглядеть не очень правильно и цивилизованно. Но на войне, как говорят, все средства хороши.

И я совсем не удивлюсь, если окажется, что надоумила Владимира Зеленского к такого рода переговорам именно команда американского президента Джо Байдена. Ведь обратите внимание на страны, куда в последние месяцы летал украинский президент:

С обеими странами Персидского залива Штаты имеют тесную связь. Более того, Ближний восток очень долго находился в таком себе изолированном состоянии, ведь мало кто понимал как именно дипломатично подойти к этому региону суровых правил.

Но смягчение религиозных канонов позволило Ближнему востоку стать более открытым миру – со всеми его богатствами и возможностями. И здесь работает правило – кто первым станет партнером, тому и дивиденды в руки.

Никакой зрады в поездке Зеленского в Катар я не вижу. Даже устные обещания и меморандумы о сотрудничестве и инвестициях – это уже шаг вперед. А иметь партнеров и на Западе, и на Востоке – это не так уж и плохо.