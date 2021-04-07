Владимир Зеленский 4 апреля прибыл с официальным визитом в Катар. Президенту нужно было совершить поездку, потому что это восточное государство может помочь Украине в противостоянии с Россией.

Поскольку Катар может серьезно влиять на все процессы, которые происходят в различных странах. Об этом в программе "Что это было?" рассказал журналист Иван Яковина. Также вместе с ведущим Сергеем Лещенко актуальные вопросы в Украине и мире обсудил ведущий 24 канала Алексей Печий.

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Зеленскому нужно было лететь в Катар, – Яковина

Яковина: Катар – самая богатая страна по покупательной способности. Из-за этого колоссального богатства он может влиять на процессы, которые происходят во всем мире. И Катар активно пользуется этой возможностью. Когда он не может действовать сам, дает деньги тем, кто это может сделать, но не имеет достаточно ресурсов. Главная цель Катара в мире – сделать так, чтобы никто слишком сильно не усиливался и ни одна страна не могла навязывать всем свою волю. Катар поддерживает тех, кто противится потенциальным гегемонам.

Что такое гегемония?

Это ведущая роль какого-то государства или города в отношениях с другими.

Украина под это определение очень подходит, ведь противится России, которая хочет контролировать едва ли не весь мир. Если кто-то намерен получить помощь в противостоянии с такой сильной авторитарной страной, может это сделать в Катаре. К тому же иногда даже бесплатно.

Катарцы дают деньги на такое противостояние, а не одалживают. Украине, которая сейчас находится в состоянии войны с Россией, Катар может помочь.

Кроме этого, это государство также сталкивается с Россией в Сирии, Ливии. У них противоположные интересы. Я думаю, если Зеленский хотел получить деньги или ресурсы на противостояние с Россией, то Катар – очень правильное место для того, чтобы заручиться финансовой поддержкой. А, возможно, и политической, идеологической и агитационной. Ведь канал Al Jazeera пользуется существенным влиянием в мир.

Если они будут благоприятно освещать украинский порядок, это будет очень полезным для Украины. Катар – это маленькая, но очень влиятельная страна, которая могла бы сейчас помочь Украине.

Вопрос катарского газа в Украине – насущный, – Печий

Печий: В Катаре обсуждался вопрос привлечения катарских специалистов:

к разработке Черноморского шельфа;

до постройки LNG-терминала, который регазифицирует газ из сжиженного, и далее его транспортируют в Европу.

Катар сейчас пытается выйти на лидирующие позиции в этом. Поэтому эта история выглядит на такую долгую перспективу, но довольно реалистично. И от этого выиграем и мы, и катарцы. Они получат так называемые ворота в Европу – как можно сжиженный газ переправлять дальше. Особенно сейчас, когда Европа колеблется, достраивать ли "Северный поток-2". Вопрос катарского газа в Украине – довольно насущный.

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Война всегда приходила Путину на помощь, – Яковина

Яковина: Путин знает, что пришел к власти благодаря войне в Чечне. Он поддержал легитимность своего тандема с Медведевым в 2008 году благодаря войне с Грузией. И в 2013 – 2014 годах он спас рейтинги своего режима, которые обрушились в пропасть, посредством оккупации Крыма и начала войны на Донбассе.

Соответственно, Путин видит сейчас тяжелую внутриполитическую ситуацию. Война всегда приходила к нему на помощь. И сейчас, вопреки нормальной логике, он может возобновить широкомасштабные действия на Донбассе, чтобы якобы спасти свой режим и укрепиться во власти.

Россия расположила войска у границ с Украиной / Инфографика 24 канала

Полномасштабное наступление может начаться, –Яковина

Яковина: Российский аналитик Александр Гольц, которого не воспринимает Кремль, еще в феврале прогнозировал, что Россия тогда не имела причин для полномасштабного нападения на Украину. Он предполагал, что это может произойти осенью – летом. Впрочем, именно сейчас предпосылки к возобновлению таких действий появились.

Война пока не началась, но Гольц тогда прогнозировал, что Путин для закрепления своей власти с большой вероятностью может запустить боевые действия. Я считаю, что на этот раз все может быть серьезно. Гораздо серьезнее, чем обычно. Да, полномасштабное наступление может начаться.

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