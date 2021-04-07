Война всегда приходила Путину на помощь, – Яковина
Владимир Путин может возобновить широкомасштабные действия на Донбассе, чтобы спасти свой режим и укрепиться во власти. Главе Кремля несколько раз удавалось поднять свой рейтинг благодаря войнам.
Источник:24 канал
И именно это для него сейчас является решением внутриполитической ситуации в России. Такое мнение высказал журналист Иван Яковина в программе "Что это было" на 24 канале.
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Он вспомнил, что Путин пришел к власти благодаря войне в Чечне. Впоследствии, в 2008 году, он поддержал легитимность своего тандема с Медведевым благодаря войне с Грузией. И в 2013 – 2014 годах президент России спас рейтинги своего режима, которые обрушились в пропасть, посредством оккупации Крыма и начала войны на Донбассе.
Война всегда приходила к нему (Путину – 24 канал) на помощь,
– отметил Иван Яковина.
Путину надо повышать рейтинг перед выборами в Госдуму, – Яковина
По его словам, у главы Кремля возникла серьезная проблема перед выборами в Госдуму в сентябре 2021 года. Поэтому ему нужно каким-то образом повысить рейтинг и перебить повестку дня – ситуацию с Алексеем Навальным.
"Нужно более серьезное событие, которое запустят в общественное сознание, чтобы заменить сюжет с Навальным", – подчеркнул журналист.
По его мнению, есть триединая цель, почему Путин хочет организовать небольшую победоносную войну:
- именно таким способом он всегда решал проблему падения своей популярности;
- это позволит ему усилить свое влияние перед странами запада;
- поможет вытеснить повестку дня с Навальным.
И для этого он запустил эту историю с наращиванием войск у украинских границ,
– рассказал Иван Яковина.
Обострение у границ Украины: коротко
- Главнокомандующий ВСУ Руслан Хомчак в марте 2021 года заявил, что Россия стягивает армию к границе с Украиной.
- Кремль начал стягивать войска к Воронежской, Ростовской и Брянской областям под видом подготовки к учениям "Запад 2021".
- Глава Минобороны России Сергей Шойгу объявил активную проверку боевой готовности своих вооруженных сил.
- Кроме этого, очевидцы публиковали видео, где Россия направляет свои войска во временно оккупированный Крым.
Россия расположила войска у границ Украины / Инфографика 24 канала
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