Владимир Путин может возобновить широкомасштабные действия на Донбассе, чтобы спасти свой режим и укрепиться во власти. Главе Кремля несколько раз удавалось поднять свой рейтинг благодаря войнам.

И именно это для него сейчас является решением внутриполитической ситуации в России. Такое мнение высказал журналист Иван Яковина в программе "Что это было" на 24 канале.

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Он вспомнил, что Путин пришел к власти благодаря войне в Чечне. Впоследствии, в 2008 году, он поддержал легитимность своего тандема с Медведевым благодаря войне с Грузией. И в 2013 – 2014 годах президент России спас рейтинги своего режима, которые обрушились в пропасть, посредством оккупации Крыма и начала войны на Донбассе.

Война всегда приходила к нему (Путину – 24 канал) на помощь,

– отметил Иван Яковина.

Путину надо повышать рейтинг перед выборами в Госдуму, – Яковина

По его словам, у главы Кремля возникла серьезная проблема перед выборами в Госдуму в сентябре 2021 года. Поэтому ему нужно каким-то образом повысить рейтинг и перебить повестку дня – ситуацию с Алексеем Навальным.

"Нужно более серьезное событие, которое запустят в общественное сознание, чтобы заменить сюжет с Навальным", – подчеркнул журналист.

По его мнению, есть триединая цель, почему Путин хочет организовать небольшую победоносную войну:

именно таким способом он всегда решал проблему падения своей популярности;

это позволит ему усилить свое влияние перед странами запада;

поможет вытеснить повестку дня с Навальным.

И для этого он запустил эту историю с наращиванием войск у украинских границ,

– рассказал Иван Яковина.

Обострение у границ Украины: коротко

Главнокомандующий ВСУ Руслан Хомчак в марте 2021 года заявил, что Россия стягивает армию к границе с Украиной.

Кремль начал стягивать войска к Воронежской, Ростовской и Брянской областям под видом подготовки к учениям "Запад 2021".

Глава Минобороны России Сергей Шойгу объявил активную проверку боевой готовности своих вооруженных сил.

Кроме этого, очевидцы публиковали видео, где Россия направляет свои войска во временно оккупированный Крым.



Россия расположила войска у границ Украины / Инфографика 24 канала