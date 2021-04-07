Путину людей не жалко, – Данилов об обострении на Донбассе
Россия все активнее стягивает свои войска к границам Украины. Эта ситуация настораживает не только Украину, но и международных партнеров. Однако пойдет ли Россия на еще большее обострение на Донбассе, зависит от Владимира Путина.
Источник:Lb.ua
Об этом рассказал секретарь СНБО Алексей Данилов. Он добавил, что украинская армия уже не такая, какой была в 2014 году.
К теме Договариваться с россиянами невозможно, – Данилов
По его словам, в начале войны даже в Службе безопасности Украины и Министерстве обороны было огромное количество российской агентуры, чего нет сейчас.
Данилов заверил, что вероятность обострения на Донбассе зависит только от Путина. В то же время Украина не планирует никаких обострений, ведь ценит жизнь каждого бойца.
Путину людей не жалко, вот большая проблема,
– подчеркнул Данилов.
Он добавил, что ему сложно объяснить поведение россиян на Донбассе, ведь в мире произошло много изменений за последний год.
"Китайский COVID-19 перевернул вверх тормашками весь мир. Определенные политические процессы, замена лидеров происходит в Европе – Меркель скоро уходит на отдых. В Соединенных Штатах – смена власти. США, Япония, Индия и Австралия создают собственный союз для защиты от влияния Китая в регионе Индийского и Тихого океанов", – сказал Данилов.
Обострение на Донбассе: коротко
- 26 марта под Шумами пророссийские боевики несколько часов обстреливали украинские позиции. В результате вражеских действий 4 бойца погибли, еще 2 – получили ранения.
- Главнокомандующий ВСУ Руслан Хомчак заявил, что Россия стягивает армию к границе с Украиной.
- Минобороны России Сергей Шойгу объявил активную проверку боевой готовности своих вооруженных сил.
- Министра иностранных дел Дмитрия Кулебы заверил, что украинские военные будут открывать огонь только в случае угрозы со стороны пророссийских боевиков.
Расположение группировок России у границ Украины / Инфографика 24 канала
Поделиться новостью