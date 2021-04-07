Россия все активнее стягивает свои войска к границам Украины. Эта ситуация настораживает не только Украину, но и международных партнеров. Однако пойдет ли Россия на еще большее обострение на Донбассе, зависит от Владимира Путина.

Об этом рассказал секретарь СНБО Алексей Данилов. Он добавил, что украинская армия уже не такая, какой была в 2014 году.

К теме Договариваться с россиянами невозможно, – Данилов

По его словам, в начале войны даже в Службе безопасности Украины и Министерстве обороны было огромное количество российской агентуры, чего нет сейчас.

Данилов заверил, что вероятность обострения на Донбассе зависит только от Путина. В то же время Украина не планирует никаких обострений, ведь ценит жизнь каждого бойца.

Путину людей не жалко, вот большая проблема,

– подчеркнул Данилов.

Он добавил, что ему сложно объяснить поведение россиян на Донбассе, ведь в мире произошло много изменений за последний год.

"Китайский COVID-19 перевернул вверх тормашками весь мир. Определенные политические процессы, замена лидеров происходит в Европе – Меркель скоро уходит на отдых. В Соединенных Штатах – смена власти. США, Япония, Индия и Австралия создают собственный союз для защиты от влияния Китая в регионе Индийского и Тихого океанов", – сказал Данилов.

Обострение на Донбассе: коротко

26 марта под Шумами пророссийские боевики несколько часов обстреливали украинские позиции. В результате вражеских действий 4 бойца погибли, еще 2 – получили ранения.

Главнокомандующий ВСУ Руслан Хомчак заявил, что Россия стягивает армию к границе с Украиной.

Минобороны России Сергей Шойгу объявил активную проверку боевой готовности своих вооруженных сил.

Министра иностранных дел Дмитрия Кулебы заверил, что украинские военные будут открывать огонь только в случае угрозы со стороны пророссийских боевиков.



Расположение группировок России у границ Украины / Инфографика 24 канала