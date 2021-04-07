Росія все активніше стягує свої війська до кордонів України. Ця ситуація насторожує не лише Україну, але й міжнародних партнерів. Однак чи піде Росія на ще більше загострення на Донбасі – залежить лише від Володимира Путіна.

Про це розповів секретар РНБО Олексій Данілов. Він додав, що українська армія вже не така, якою була у 2014 році.

До теми Домовлятися з росіянами неможливо, – Данілов

За його словами, на початку війни навіть у Службі безпеки України та Міністерстві оборони була шалена кількість російської агентури, чого немає зараз.

Данілов запевнив, що ймовірність загострення на Донбасі залежить тільки від Путіна. Водночас Україна не планує жодних загострень, адже цінує життя кожного бійця.

Путіну людей не шкода, оце велика проблема,

– наголосив Данілов.

Він додав, що йому складно пояснити поведінку росіян на Донбасі, адже у світі сталось багато змін за останній рік.

"Китайський COVID-19 перевернув догори дригом весь світ. Певні політичні процеси, заміна лідерів відбувається в Європі – Меркель скоро йде на відпочинок. У Сполучених Штатах – зміна влади. США, Японія, Індія й Австралія створюють власний союз для захисту від впливу Китаю у регіоні Індійського та Тихого океанів", – сказав Данілов.

Загострення на Донбасі: коротко

26 березня під Шумами проросійські бойовики кілька годин обстрілювали українські позиції. Внаслідок ворожих дій 4 бійці загинули, ще 2 – отримали поранення.

Головнокомандувач ЗСУ Руслан Хомчак заявив, що Росія стягує армію до кордону з Україною.

Росія стягує армію до кордону з Україною. Міноборони Росії Сергій Шойгу оголосив активну перевірку бойової готовності своїх збройних сил.

Міністра закордонних справ Дмитра Кулеби запевнив, що українські військові відкриватимуть вогонь тільки у разі загрози з боку проросійських бойовиків.



Розташування угруповань Росії біля кордонів України / Інфографіка 24 каналу