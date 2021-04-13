Кінець 2013 року остаточно розвіяв всі сумніви в тому, що Кремль не готовий відпустити від себе Україну. У листопаді того ж року Віктор Янукович відмовився підписувати договір про Євроінтеграцію.

Сам він заявив, що це Європа виставила принизливі умови. Про це розповів у блозі "Теории заговора" Олексій Печій.

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Коли Путін створи план захоплення України

За його словами, Януковича "здав" прем'єр Микола Азаров. Мовляв, насправді це Володимир Путін змусив його "не смикатися" у сторону Європи. А потім відбулась окупація Криму і війна на Донбасі.

Було б нерозумно думати, що план захоплення України і войовничого ставлення до Заходу у Путіна народився у 2013 році. Ні, він був ще раніше,

– наголосив Печій.

Звичайно, як сказав журналіст, Росія демонструвала агресію щодо України і правління Путіна. Але саме з його приходом до влади Захід раптом почав плекати надії на нормальні відносини з Росією.

Янукович був важливим для Путіна

Ще під час Помаранчевої революції 2004 року Путін не просто підтримував Януковича на президентських виборах.

Печій нагадав, що очільник Кремля приїжджав в Україну агітувати за нього. Адже тоді Янукович в Україні був життєво важливим елементом для режиму Путіна.

Довідка. За інформацією з Вікіпедії, Помаранчева революція почалася 22 листопада 2004 року як реакція на масові фальсифікації, що вплинули на результат виборів.

"Саме тоді Кремль почав розігрувати карту різниці українців зі Сходу і Заходу країни. Саме тоді з'явилися перші "страшилки" про західних фашистів і бандерівців. Але той раунд Путін програв", – відзначив Печій.

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