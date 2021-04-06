Пресс-секретарь Пентагона Джон Кирби заявил, что ведомство не понимает, почему Россия накапливает войска возле украинской границы. Кирби также подчеркнул, что Штаты внимательно следят за передвижением российских войск вдоль границ Украины.

Слова Джона Кирби передает корреспондент "Голоса Америки" по вопросам национальной безопасности Джефф Селдин.

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Позиция Пентагона

Представитель Пентагона призвал Россию заявить о своих намерениях относительно ряда сил вдоль границы с Украиной.

Мы продолжаем призывать к соблюдению режима прекращения огня, к которым призывали Минские соглашения. И к снижению температуры напряжения,

– цитирует Кирби Селдин.

В то же время Кирби не стал комментировать слова Владимира Зеленского о том, что в отношениях с НАТО для Украины наиболее актуальным вопросом является получение Плана действий по членству в Альянсе. Об этом президент Украины заявил во время телефонного разговора с Генеральным секретарем НАТО Йенсом Столтенбергом 6 апреля.

Главные тезисы разговора Зеленского и Столтенберга

В последнее время количество нарушений режима тишины со стороны российских оккупантов увеличилось. К сожалению, растет и количество погибших украинских защитников.

со стороны российских оккупантов увеличилось. К сожалению, растет и количество погибших украинских защитников. НАТО должны уделять больше внимания вопросам безопасности в Черном море и усиливать свое военное присутствие в Черноморском регионе. Именно это станет мощным фактором для сдерживания России.

в Черном море и усиливать свое военное присутствие в Черноморском регионе. Именно это станет мощным фактором для сдерживания России. В отношениях с НАТО для Украины наиболее актуальной является возможность получения Плана действий по членству.

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Какая сейчас ситуация на Донбассе

Ситуация на Донбассе начала обостряться еще с конца марта. Именно тогда украинская разведка зафиксировала, как Россия стягивает оружие в оккупированный Крым.

По данным ВСУ, Россия наращивает свое присутствие в Воронежской, Ростовской и Брянской областях. Все эти регионы граничат с Украиной. В Кремле заявили, что делают это "в рамках подготовки к предстоящим военным учениям "Запад 2021".

Параллельно с этим Россия активно начала проверять боевую готовность своих вооруженных сил. Всего в апреле запланировали провести более 4 тысяч учений различного масштаба.

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