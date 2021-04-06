Речник Пентагону Джон Кірбі заявив, що відомство не розуміє, чому Росія накопичує війська поблизу українського кодону. Кірбі також підкреслив, що Штати уважно стежать за пересуванням російських військ вздовж кордонів України.

Слова Джона Кірбі передає кореспондент "Голосу Америки" з питань національної безпеки Джефф Селдін.

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Позиція Пентагону

Речник Пентагону закликав Росію заявити про свої наміри щодо низки сил вздовж кордону з Україною.

Ми продовжуємо закликати до дотримання режиму припинення вогню, до яких закликали Мінські угоди. Та до зниження температури напруги,

– цитує Кірбі Селдін.

Водночас Кірбі не став коментувати слова Володимира Зеленського про те, що у відносинах з НАТО для України найбільш актуальним питанням є отримання Плану дій щодо членства в Альянсі. Про це президент України заявив під час телефонної розмови з Генеральним секретарем НАТО Єнсом Столтенбергом 6 квітня.

Головні тези розмови Зеленського та Столтенберга

Останнім часом кількість порушень режиму тиші з боку російських окупантів збільшилась . На жаль, зростає і кількість загиблих українських захисників.

з боку російських окупантів . На жаль, зростає і кількість загиблих українських захисників. НАТО повинні приділяти більше уваги питанням безпеки в Чорному морі та посилювати свою військову присутність у Чорноморському регіоні. Саме це стане потужним чинником для стримування Росії.

в Чорному морі та посилювати свою військову присутність у Чорноморському регіоні. Саме це стане потужним чинником для стримування Росії. У відносинах з НАТО для України найбільш актуальним є можливість отримання Плану дій щодо членства.

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Яка зараз ситуація на Донбасі

Ситуація на Донбасі почала загострюватися ще з кінця березня. Саме тоді українська розвідка зафіксувала, як Росія стягує зброю до окупованого Криму.

За даними ЗСУ, Росія нарощує свою присутність у Воронезькій, Ростовській та Брянській областях. Усі ці регіони межують з Україною. У Кремлі заявили, що роблять це "у межах підготовки до майбутніх військових навчань "Захід 2021".

Паралельно з цим Росія активно почала перевіряти бойову готовність своїх збройних сил. Загалом у квітні запланували провести понад 4 тисячі навчань різного масштабу.

Ситуація на Донбасі та в окупованому Криму: дивіться відео