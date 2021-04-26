Россия продолжает отрабатывать стратегическое развертывание. Кремлевский лидер Владимир Путин уже издал указ о призыве резервистов на военные сборы.

Журналист Юрий Бутусов отметил, что это не менее серьезно, чем переброска войск России к границе. Масштабные военные сборы резервистов – это даже более высокий уровень угрозы.

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Российская армия, как я уже не раз писал, имеет относительно небольшие группировки наземных боевых войск – до 130 тысяч военнослужащих. А вот призыв запасных обеспечивает развертывание второго эшелона для войны,

– отметил журналист.

Значит ли это, что россияне пойдут в наступление

По словам Бутусова, это не означает, что Россия сейчас пойдет в крупное наступление. Государство-агрессор отрабатывает мобилизационные задания, чтобы в нужный момент быть готовой к атаке.

"Большая мобилизация вполне может стать прикрытием небольшой боевой операции, или серии таких боевых операций на фронте на Донбассе. Вот в этом угроза. Вот ради чего Путин проводит маневры различного уровня", – отметил Бутусов.

Журналист напомнил, что война остается главным инструментом России в отношениях с Украиной.

Обратите внимание! В течение марта – апреля Россия активно стягивала свои войска к границе с Украиной и оккупированного Крыма. Украинская разведка предупреждала, что агрессор хочет продвинуться вглубь нашей страны.



Однако впоследствии в Минобороны России объявили, что отводят войска.