Росія продовжує відпрацьовувати стратегічне розгортання. Кремлівський лідер Володимир Путін вже видав указ про призов резервістів на військові збори.

Журналіст Юрій Бутусов наголосив, що це не менш серйозно, ніж перекидання військ Росії до кордону. Масштабні військові збори резервістів – це навіть вищий рівень загрози.

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Російська армія, як я вже не раз писав, має відносно невеликі угруповання наземних бойових військ – до 130 тисяч військовослужбовців. А ось заклик запасних забезпечує розгортання другого ешелону для великої війни,

– зазначив журналіст.

Чи означає це, що росіяни підуть в наступ

За словами Бутусова, це не означає, що Росія зараз піде у великий наступ. Держава-агресор відпрацьовує мобілізаційні завдання, щоб в потрібний момент бути готовою до атаки.

"Велика мобілізація цілком може стати прикриттям невеликий бойової операції, або серії таких бойових операцій на фронті на Донбасі. Ось в цьому загроза. Ось заради чого Путін проводить маневри різного рівня", – зазначив Бутусов.

Журналіст нагадав, що війна залишається головним інструментом Росії у відносинах з Україною.