Путін оголосив призов резервістів до російського війська
Росія продовжує відпрацьовувати стратегічне розгортання. Кремлівський лідер Володимир Путін вже видав указ про призов резервістів на військові збори.
Джерело:фейсбук Юрія Бутусова
Журналіст Юрій Бутусов наголосив, що це не менш серйозно, ніж перекидання військ Росії до кордону. Масштабні військові збори резервістів – це навіть вищий рівень загрози.
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Російська армія, як я вже не раз писав, має відносно невеликі угруповання наземних бойових військ – до 130 тисяч військовослужбовців. А ось заклик запасних забезпечує розгортання другого ешелону для великої війни,
– зазначив журналіст.
Чи означає це, що росіяни підуть в наступ
За словами Бутусова, це не означає, що Росія зараз піде у великий наступ. Держава-агресор відпрацьовує мобілізаційні завдання, щоб в потрібний момент бути готовою до атаки.
"Велика мобілізація цілком може стати прикриттям невеликий бойової операції, або серії таких бойових операцій на фронті на Донбасі. Ось в цьому загроза. Ось заради чого Путін проводить маневри різного рівня", – зазначив Бутусов.
Журналіст нагадав, що війна залишається головним інструментом Росії у відносинах з Україною.
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