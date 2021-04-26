Президент Володимир Зеленський заявив, що не бачить в Україні жодних утисків російської мови. За його словами, українці пам'ятають, що їх державна мова – українська.

Що заявив Зеленський

За словами президента, українці – люди дуже освічені. Вони можуть вільно розмовляють різними мовами.

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Зараз нове покоління і всі дітки прекрасно розмовляють англійською. Навіть краще ніж наше покоління. Всі знають російську мову, але ми пам'ятаємо, що наша державна – це українська мова,

– сказав глава держави.

Він додав: "Я вважаю, що це продовження інформаційного наративу щодо утисків російськомовних людей. Я тут не бачу жодної проблеми".

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