Зеленский ответил на упреки Путина относительно "притеснений" в Украине русского языка
Президент Владимир Зеленский заявил, что не видит в Украине никаких притеснений русского языка. По его словам, украинцы помнят, что их государственный язык – украинский.
Источник:УНІАН
Что заявил Зеленский
По словам президента, украинцы - люди очень образованные. Они могут свободно говорить на разных языках.
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Сейчас новое поколение и все детки прекрасно разговаривают на английском. Даже лучше, чем наше поколение. Все знают русский язык, но мы помним, что наш государственный – это украинский язык,
– сказал глава государства.
Он добавил: "Я считаю, что это продолжение информационного нарратива относительно притеснений русскоязычных людей. Я здесь не вижу никакой проблемы".
Возможна встреча президентов
- Украинский президент предложил главе Кремля Владимиру Путину встретиться в любой точке Донбасса, где идет война.
- В ответ российский лидер пригласил Зеленского в Москву. Однако он подчеркнул, что о Донбассе не будет говорить. Для этого Президент Украины, мол, должен общаться с боевиками.
- По словам главы украинской делегации в ТКГ Леонида Кравчука, встреча президентов может состояться только на нейтральной территории
- В то же время глава Офиса Президента Андрей Ермак заверил, что Путина в Киев звать не будут. Кстати, руководителю ОПУ уже поручили заняться организацией встречи. В частности, он должен согласовать дату и место проведения.
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