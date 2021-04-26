Президент Владимир Зеленский заявил, что не видит в Украине никаких притеснений русского языка. По его словам, украинцы помнят, что их государственный язык – украинский.

Что заявил Зеленский

По словам президента, украинцы - люди очень образованные. Они могут свободно говорить на разных языках.

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Сейчас новое поколение и все детки прекрасно разговаривают на английском. Даже лучше, чем наше поколение. Все знают русский язык, но мы помним, что наш государственный – это украинский язык,

– сказал глава государства.

Он добавил: "Я считаю, что это продолжение информационного нарратива относительно притеснений русскоязычных людей. Я здесь не вижу никакой проблемы".

Возможна встреча президентов