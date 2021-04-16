Эммануэль Макрон после встречи с Владимиром Зеленским в пятницу, 16 апреля, "заговорил" на украинском. Французский лидер опубликовал твит, посвященный ситуации на Востоке Украины.

По словам Макрона, Франция с Украиной и Германией продолжают мобилизовать свои усилия для урегулирования ситуации на Донбассе.

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Что до ситуации на Донбассе, вместе с Украиной и Германией мы продолжаем мобилизовать свои усилия и в дальнейшем решительно настроены на поиск политического решения, которое является единственно возможным,

– отметил Макрона.

Щодо ситуації в Донбасі, разом з Україною та Німеччиною ми продовжуємо мобілізувати свої зусилля і надалі рішуче налаштовані на пошук політичного рішення, що є єдиним можливим. pic.twitter.com/B0GfLvxTVj — Emmanuel Macron (@EmmanuelMacron) April 16, 2021

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