После разговора с Зеленским: Макрон в твиттере "заговорил" на украинском
Эммануэль Макрон после встречи с Владимиром Зеленским в пятницу, 16 апреля, "заговорил" на украинском. Французский лидер опубликовал твит, посвященный ситуации на Востоке Украины.
Источник:Твиттер Эммануэля Макрона
По словам Макрона, Франция с Украиной и Германией продолжают мобилизовать свои усилия для урегулирования ситуации на Донбассе.
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Что до ситуации на Донбассе, вместе с Украиной и Германией мы продолжаем мобилизовать свои усилия и в дальнейшем решительно настроены на поиск политического решения, которое является единственно возможным,
– отметил Макрона.
Встреча Зеленского и Макрона: главное
- Президент Украины Владимир Зеленский и первая леди Елена Зеленская 16 апреля прибыли во Францию с официальным визитом.
- В Париже Зеленский встретился с Макроном. К их разговору в виртуальном режиме присоединилась канцлер Германии Ангела Меркель.
- Украинский лидер ознакомил коллег с деталями обострения ситуации на Донбассе. Зеленский отметил, что снайперы-оккупанты прицельно стреляют в украинских солдат.
- Кроме того, Президент Украины заявил, что он считает реальной следующую встречу "нормандской четверки".
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