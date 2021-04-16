Владимир Зеленский считает встречу "нормандской четверки" возможной. Уже 19 апреля советники лидеров нормандского формата обсудят ряд важных вопросов.

Украинский президент отметил, что приоритетом советники обсудят кластеры – о них говорилось еще несколько месяцев назад.

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Будут сделаны немецко-французской стороной кластеры, пока с дополнениями Украины, рассматривается также Россия,

– отметил Зеленский.

Все 4 страны нормандского формата смогут подготовить дополнения к кластерам и сообщить, с чем согласны, а с чем – нет.

Зеленский отметил, что это будет пошаговым выполнением Минских соглашений.

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