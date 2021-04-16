Мы приближаемся к заседанию "нормандской четверки", – Зеленский
Владимир Зеленский считает встречу "нормандской четверки" возможной. Уже 19 апреля советники лидеров нормандского формата обсудят ряд важных вопросов.
Источник:Офис Президента
Украинский президент отметил, что приоритетом советники обсудят кластеры – о них говорилось еще несколько месяцев назад.
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Будут сделаны немецко-французской стороной кластеры, пока с дополнениями Украины, рассматривается также Россия,
– отметил Зеленский.
Все 4 страны нормандского формата смогут подготовить дополнения к кластерам и сообщить, с чем согласны, а с чем – нет.
Зеленский отметил, что это будет пошаговым выполнением Минских соглашений.
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