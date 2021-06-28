Про це в ефірі програми "Між іншим" розповів політолог Володимир Фесенко. Він припустив, у який період позиція президента Росії щодо Заходу могла змінитися.

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Політолог зазначив, що Володимир Путін в часи Помаранчевої революції поводився зовсім інакше, ніж у 2014 році зокрема.

Путін почав демонструвати силу

"Останні 15 років, знаємо цю межу, коли Путін почав діяти зовсім інакше – з 2007 року, а 2008 рік став дуже показовим, коли застосували силу проти Грузії, Путін перестав боятися Заходу. Навпаки, він Заходу демонструє постійну силу", – сказав Володимир Фесенко.

Довідка. У 2008 році Росія здійснила напад на Грузію. Унаслідок збройних дій Грузія втратила контроль над Абхазією та Південною Осетією.

За його словами, спроба "подражнити" Путіна могла б погано закінчитись саме через агресивну політику Кремля.

"Боюся, це закінчилося б погано для багатьох українських громадян, не знаю, на Сході України, в Росії. Але ризиків для нас було б набагато більше, ніж для Росії", – припустив Фесенко.

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