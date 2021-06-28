Об этом в эфире программы "Между прочим" рассказал политолог Владимир Фесенко. Он предположил, в какой период позиция президента России касательно Запада могла измениться.

К теме Британский эсминец Defender, "атакован" Россией, прибыл в порт Батуми

Политолог отметил, что Владимир Путин во время Оранжевой революции вел себя совсем иначе, чем в 2014 году в частности.

Путин начал демонстрировать силу

"Последние 15 лет, знаем эту грань, когда Путин начал действовать совсем иначе – с 2007 года, а 2008 год стал очень показательным, когда применили силу против Грузии, Путин перестал бояться Запада. Напротив, он Западу демонстрирует постоянную силу", – сказал Владимир Фесенко.

Справка. В 2008 году Россия осуществила нападение на Грузию. В результате вооруженных действий Грузия потеряла контроль над Абхазией и Южной Осетией.

По его словам, попытка "подразнить" Путина могла бы плохо закончиться именно из-за агрессивной политики Кремля.

"Боюсь, это закончилось бы плохо для многих украинских граждан, не знаю, на Востоке Украины, в России. Но рисков для нас было бы гораздо больше, чем для России", – предположил Фесенко.

Полный выпуск программы "Между прочим" на 24 канале: смотрите видео