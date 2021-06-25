Эсминец прибыл в Грузию в пятницу, 25 июня. Он вернулся из совместных учений Украины, США и Великобритании в Черном море.

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"Рады принять один из самых мощных эсминцев британского флота HMS Defender в Батуми", – говорится в сообщении дипломатического ведомства.

Отмечается, что Великобритания продолжает сотрудничать с партнерами и союзниками для обеспечения безопасности в Черноморском регионе.

Что известно об инциденте с Defender

23 июня российские военные заявили, что открыли предупредительный огонь по курсу британского эсминца HMS Defender. Это произошло в Черном море неподалеку оккупированного Крыма.

Британское Минобороны заявило, что никаких выстрелов в сторону эсминца не было. Издание ВВС опубликовало кадры с борта корабля – там находился их журналист Джонатан Бил.

Зато в Москве настаивают, что совершили 4 предупредительных выстрела по курсу HMS Defender, когда тот якобы зашел в территориальные воды России.

Британский премьер Борис Джонсон заявил, что королевские ВМС действовали в соответствии с международным правом и никаких нарушений не было, ведь Лондон не признает аннексии Крыма Россией.

Британские СМИ сообщают, что проход их эсминца у берегов оккупированного Крыма санкционировал лично британский премьер.

Обратите внимание! По информации СМИ, глава британского Минобороны настаивал именно на этом маршруте, а вот в МИД высказывали беспокойство. Следовательно, окончательное решение принял Джонсон.