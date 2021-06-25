Издание информирует, что планы о проходе эсминца вблизи оккупированного полуострова вызвали спор между главами Министерства иностранных дела и Минобороны Великобритании.

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Джонсон принял решение по эсминцу

Глава МИД Доминик Рааб заявлял, что Россия может агрессивно отреагировать на такое решение. Однако министр обороны Бен Уоллес настаивал, чтобы "Дефендер" таки прошел вблизи оккупированного Крыма.

Из-за этих разногласий итоговое решение, сообщает издание, принимал Борис Джонсон.

В то же время премьер Джонсон уклонился от ответа на вопрос, отдавал ли он такое распоряжение. А представитель главы правительства заявил, что не будет обсуждать тему "принятия оперативных военных решений".

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