Об отношениях стран высказался пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков. Накануне он выступил в эфире белорусского телеканала ОНТ.
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В Кремле – риторика неизменна
Вы сами знаете, какая у нас сейчас "дружба" с Украиной. Но это не значит, что мы потеряли свои родственные отношения с украинским народом,
– заявил пресс-секретарь Путина.
На этом Песков решил не останавливаться и заговорил, что "возросло количество украинцев, обманутых пропагандой". Далее спикер главы Кремля пожаловался, что они, дескать, начинают ненавидеть Россию. "Все равно мы все славяне, и мы действительно родственники", – подчеркнул он.
Ранее о "братских народах" говорил Путин
- В конце июня российский президент отметился очередным антиукраинским заявлением. Он сказал, что не видит разницы между украинцами и русскими.
- Так Путин объяснил, почему Украины нет в списке "!недружественных к России стран". Он цинично говорил об "одном народе, который принадлежит к одному историческому и духовному пространству".
- По данным опроса соцгруппы "Рейтинг", большинство украинцев с таким тезисом лидера государства-агрессора не согласились (55%). 41% поддерживают высказывания Путина.