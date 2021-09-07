Однак перш ніж вийти до преси з цими підсумковими заявами, Зеленський і Джо Байден понад 2 години за зачиненими дверима про щось говорили. Про що саме – залишається лише здогадуватись.

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Якими є результати зустрічі

У підсумку США пообіцяли підтримку нашій державі у протистоянні російській агресії. Також вони заявили про виділення додаткових грошей на різні оборонні програми й не тільки.

Загинайте пальці: 60 мільйонів доларів підуть на безпекові цілі, понад 12 мільйонів доларів спрямують на подолання COVID-19 і майже пів мільярда доларів спрямують на програми розвитку демократії в нашій державі.



Зеленський і Байден зустрілися у Вашингтоні / Фото Офісу Президента

Восени до нас також з візитом приїде ще не Байден, але американський міністр оборони Ллойд Остін. Усе для того, щоб конкретизувати наші потреби й пропрацювати детальний зміст оборонних угод.

Знову ж таки, за словами Зеленського, під час переговорів багато уваги приділили й темі членства України в НАТО. Поки, щоправда, без термінів, але поговорили – питання порушили, нагадали партнерам, що ми бачимо відкриті двері. Хотілось, звичайно, щоб ви дали до них пройти, але поки на цьому і зупинились.

З ким ще зустрівся Зеленський

Бачив український президент у США і Тіма Кука – гендиректора Apple. Зустріч пройшла в штаб-квартирі компанії, що у місті Купертіно. Там Зеленський розказав і показав українську "Дію" й сказав "гоу до нас".

Будемо співпрацювати у напрямках програмування для школярів, студентів, ветеранів та працівників сфери охорони здоров'я. Може, навіть побудуємо дата-центр для сервісів iCloud в Україні. Поки це, звісно, лише заяви й плани на майбутнє.



Володимир Зеленський та Тім Кук / Фото Офісу Президента

У російських пропагандистів "підгорає"

Навіть від таких декларацій у наших ворогів "підгорає". Про це, звісно, було б краще запитати у самих американців, але вони ж там в студії не тому зібрались, правда?

Усе для того, щоб думку свою висловити. Ну, тоді я теж свою скажу. Думаю, що для американців однаково добре і візит президента України, і президента Гондураса, і Ангели Меркель, і Еммануеля Макрона.

Для них в принципі добре, коли приїжджають партнери, які їдуть з миром і добрими звістками. Якщо Меркель та Макрон – це більше про добрі новини, то ми – якраз про мир.

Саме українці стали щитом між Заходом і Росією, яка загниває, за що вже віддали приблизно 14 тисяч життів.

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Почуйте ви нас раз і назавжди! Не хочемо, не прагнемо і не просимо. Ба більше, тому кажемо ж вам – слава незалежній Україні, героям нашим, які захищають від ваших міцних "братніх обіймів". Україна для нас понад усе, а Володимир Путін...

Однак же ви нас не чуєте, якщо 8 рік поспіль розмірковуєте над тим, що було б, напевно, непогано не зупинятись на анексії лише Криму та Донбасу, а йти просто на Київ.

Чомусь ви дуже дивуєтесь, коли головнокомандувач Збройних сил Валерій Залужний відповідає вам, що не проти проїхатися на танку Красною площею та Арбатом.



Валерій Залужний / Фото ОК "Північ"

Що саме дратує Росію

Повернімось краще до наших здобутків, бо саме це так сильно дратує Росію, а вони у нас є. Крім підтримки зброєю та заяв, які вчергове підтверджують територіальну цілісність України, у США ми почули про намір збудувати у нас атомні станції і завод з виробництва ядерного палива на базі "СхідГЗК".

Перш ніж пояснити, чому для нас це перемога, а не зрада, я покажу вам реакцію російських помийок і ви все зрозумієте самі.

"У промові Байдена було сказано, що вони відмовляються втручатися у справи інших країн, але від російського протистояння ні. От вам й доказ. Усе в промисловому плані буде спрямовано проти Росії, адже там закладається бомба", – заявили на одному з російських телеканалів.

Якщо ви ще не зрозуміли, то будівництво атомної електростанції в Україні за патронатом США це:

наша чергова гарантія енергетичної незалежності від Росії;

велика втрата грошей для Кремля, адже їхній монополії на наших землях приходить кінець;

підняття України на один рівень з тими країнами, у яких є повний цикл будівництва атомних електростанцій.

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Хочете фактів? Ще під час влади Віктора Януковича Росія сама пропонувала Україні добудувати у нас енергоблоки Хмельницької атомної електростанції.

Для цього держава-агресорка пропонувала взяти позику за такими шаленими відсотками, що навіть свої зі своїми тоді не домовились.



Росія за часів Януковича пропонувала Україні добудувати енергоблоки / Фото 24 каналу

Якщо вже згадали про Чорнобиль, то чи не сама Росія, хоч і у складі СРСР, заборонила нам говорити про катастрофу на повен голос, сподіваючись, що все якось минеться і ніхто ні про що не здогадається.

Росія стежить за американськими ЗМІ

Насамкінець – вишенька на торті. Коли теми для обговорення закінчились, а експерти ні, на Росії взялися перевіряти американські телеканали чи то ютуб проєкти, щоб нашкребти хоч щось на програму.

Один з американських засобів масової інформації написав, що Байден зустрічався з прем'єр-міністром, а не з президентом,

– заявили на одному з російських телеканалів.

Усе було б прекрасно у цій новині, якби не одне "але". Центр вивчення злочинності та безпеки Кардіффського університету помітив аж надто активну поведінку російських інтернет-тролів, спрямованих Кремлем, які атакували кілька десятків західних видань. Усе для того, щоб схилити громадську думку читачів іноземних видань на користь Росії.

Не здивуюсь, якщо всі ті відео та статті ви самі й написали, бо ж власну думку висловити боїтесь. Через це й видаєте її за чужу, вдаючи з себе високоморальних індивідуумів Землі. Однак нас не проведеш – знаємо вас, як облуплених.

Відеоблог "Підгорає" на 24 каналі: дивіться відео