Про це розповів представник України в політичній підгрупі ТКГ у 2018 – 2019 роках Роман Безсмертний в ефірі 24 каналу. Як би Путін не "оскалювався" стосовно України, він назвав позицію Вашингтона конструктивною.
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За словами Безсмертного, заяви Путіна під час пресконференції скоріш були спробою завуальовано закрити речі, щодо яких Росія вже відкотилася назад.
Це було спробою показати перемогу, про яку ніхто ще не знає, крім самого Путіна, й знати не буде.
Путін вчора (23 грудня – 24 канал) відповзав назад і це було видно не тільки в його риториці, а й в інформаційних повідомленнях, які звучали з російських каналів – з відомих передач, які славляться україноненависницьким змістом,
– заявив Безсмертний.
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Безсмертний прокоментував пресконференцію Путіна: дивіться відео
Пресконференція Путіна: що відомо
- Володимир Путін 23 грудня очільник провів масштабну пресконференцію, у ході якої підбивав підсумки року.
- Очільник Кремля зухвало заявив, що після розпаду СРСР частина історичних російських територій нібито залишилася в Україні. Революцію Гідності він цинічно продовжує називати "держпереворотом".
- Путін спробував пояснити, чому Москва вимагає, аби НАТО не розширювалося на Схід. Він бідкався, що Росії доводиться жити, увесь час оглядаючись, коли "довбануть".
- Президент Росії під час пресконференції згадав й Володимира Зеленського. За його словами, український президент нібито "потрапив під вплив нациків".
- Також Путін намагався переконати усіх у тому, що начебто Київ "готує третю військову операцію на Донбасі".