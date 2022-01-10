О том, что прогресс в деэскалации конфликта со стороны Москвы возможен, заместитель госсекретаря США Венди Шерман заявила после переговоров с Россией в Женеве.
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Госдеп США о возможности прогресса в вопросе Украины
Если Россия останется за столом переговоров и сделает конкретные шаги к деэскалации, мы верим, что сможем достичь прогресса,
– отметила Шерман.
Она рассказала, что на переговорах в Женеве стороны не обсуждали предметно проект "гарантий безопасности", которые ранее публично предложила Россия. Однако об отдельных пунктах из него все же упоминали в дискуссиях.
Шерман подчеркнула, что этот проект договора – то, на чем базируется видение переговоров Россией. В то же время у США другой взгляд на ситуацию.
Переговоры США и России по "гарантиям безопасности": что известно
- В Женеве 10 января прошли переговоры США и России по "гарантиям безопасности". Они проходили в закрытом формате более 7 часов.
- Представитель России Рябков после переговоров заявил, что Вашингтон серьезно подошел к "гарантиям безопасности". Он заверил, что есть база для достижения договоренностей. Чиновник также отметил, что "никаких намерений напасть на Украину в России нет и быть не может".
- Однако Россия в Женеве требовала от НАТО гарантий, что Украина и Грузия никогда не вступят в Альянс. Страна-агрессор цинично заявила, что это вроде бы является вопросом нацбезопасности.
- В то же время представитель США Шерман подчеркнула, что принцип "открытых дверей" НАТО не подлежит обсуждению. От него Альянс не откажется.
- Соединенные Штаты предложили России провести двусторонние консультации в ближайшее время. Они будут касаться стратегического и тактического оружия, размещения ракет в Европе и масштабов военных учений.
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