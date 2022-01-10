О том, что прогресс в деэскалации конфликта со стороны Москвы возможен, заместитель госсекретаря США Венди Шерман заявила после переговоров с Россией в Женеве.

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Если Россия останется за столом переговоров и сделает конкретные шаги к деэскалации, мы верим, что сможем достичь прогресса,
– отметила Шерман.

Она рассказала, что на переговорах в Женеве стороны не обсуждали предметно проект "гарантий безопасности", которые ранее публично предложила Россия. Однако об отдельных пунктах из него все же упоминали в дискуссиях.

Шерман подчеркнула, что этот проект договора – то, на чем базируется видение переговоров Россией. В то же время у США другой взгляд на ситуацию.

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