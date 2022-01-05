Про це заявив міністр закордонних справ Латвії Едгарс Рінкевичс. Він має намір звернути увагу на необхідність активнішої підготовки до загрози.

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Зокрема, це стосується можливих подальших гібридних дій Росії щодо України.

Ми зараз обговорюємо дуже жорсткі сценарії – повномасштабне вторгнення в Україну, повномасштабні санкції економічного реагування,

– заявив глава МЗС Латвії.

Втім, за словами Рінкевичса, необхідно враховувати, що можливі й інші сценарії. Наприклад, дрібніші операції чи різні елементи гібридної війни. У цьому напрямку має працювати як Євросоюз, так і НАТО.

Міністр також додав, що відповідне питання він порушить на позачерговій зустрічі глав МЗС країн НАТО, яка відбудеться 7 січня, а також на запланованих у січні зустрічах міністрів закордонних справ та оборони ЄС.

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