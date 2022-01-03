Зокрема, темою для розмови Блінкена та Чавушоглу стала важливість продовження координації дій через загрозу вторгнення Росії на територію України.

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Що ще обговорили сторони

За даними Держдепу, держсекретар США та глава МЗС Туреччини обговорили й питання, пов'язані з сомалійським півостровом та призначення турецькою стороною спеціального посланника для обговорення процесу нормалізації відносин з Вірменією.

Темою для розмови також стали можливості поглиблення співпраці на двосторонній основі для розв'язання питань, які становлять взаємний інтерес.

Зверніть увагу! Мевлют Чавушоглу раніше заявляв, що Туреччина не залишиться осторонь загострення між Росією та Україною. За його словами, турецька сторона не ігноруватиме свої принципи та тісні відносини з нашою державою.

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Ймовірний напад Росії: позиції Туреччини та США

Президент Туреччини Реджеп Ердоган у листопаді заявив, що Анкара готова стати посередником між Україною і Росією. За його словами, країна зацікавлена, аби в регіоні панував мир.

У Туреччині також заявили, що конфлікт Росії з Україною та НАТО вийшов на небезпечний рівень.

Водночас У Білому домі висловлюють стурбованість щодо ескалації біля кордону України. Джо Байден підтвердив підтримку суверенітету й територіальній цілісності нашої держави.

Володимир Зеленський 29 грудня провів перемовини з Ентоні Блінкеном. Вони обговорили зусилля щодо мирного врегулювання війни на Донбасі.

Також у США колишні чиновники та дипломати наполягають, аби Білий дім оприлюднив перелік можливих санкцій проти Росії. Їх мають ввести у випадку агресії проти України.

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