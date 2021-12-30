Крім того, Анкара чекає результатів від зустрічей Росія – НАТО. Про це заявив міністр закордонних справ Туреччини Мівлют Чавушоглу.
До теми Перемовини Байдена та Путіна стартували
Туреччина каже, що треба зняти напругу
За словами міністра, турецька влада виступає за якнайшвидше пом'якшення ситуації в регіоні. Чиновник після контактів Байдена й Путіна сподівається на нормалізацію та пом'якшення ситуації.
Необхідно зняти цю напруженість, вона не має тривати,
– сказав Чавушоглу.
Байден поговорив з Путіним: що відомо
- Ввечері 30 грудня Джо Байден й Володимир Путін зв'язалися за допомогою захищеної лінії відеозв'язку. Перемовини стартували о 22:55 за Києвом та тривали близько 50 хвилин.
- Розмову начебто ініціював очільник Кремля. За інформацією Washington Post, Байден хотів застерегти, що хоча США й надають перевагу дипломатії, але готові відповісти на подальші "вторгнення".
- Щоправда, офіційних результатів перемовин ще немає.