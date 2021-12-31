Кроме того, Анкара ждет результатов от встреч Россия – НАТО. Об этом заявил министр иностранных дел Турции Мивлют Чавушоглу.
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Турция говорит, что нужно снять напряжение
По словам министра, турецкие власти выступают за скорейшее смягчение ситуации в регионе. Чиновник после контактов Байдена и Путина надеется на нормализацию и смягчение ситуации.
Необходимо снять эту напряженность, она не должна продолжаться,
– сказал Чавушоглу.
Байден поговорил с Путиным: что известно
- Вечером 30 декабря Джо Байден и Владимир Путин связались с помощью защищенной линии видеосвязи. Переговоры стартовали в 22:55 по Киеву и продолжались около 50 минут.
- Разговор вроде бы инициировал глава Кремля. По информации Washington Post, Байден хотел предостеречь, что хотя США и предпочитают дипломатию, но готовы ответить на дальнейшие "вторжения".
- Правда, официальных результатов переговоров еще нет.