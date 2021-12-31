Кроме того, Анкара ждет результатов от встреч Россия – НАТО. Об этом заявил министр иностранных дел Турции Мивлют Чавушоглу.

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Турция говорит, что нужно снять напряжение

По словам министра, турецкие власти выступают за скорейшее смягчение ситуации в регионе. Чиновник после контактов Байдена и Путина надеется на нормализацию и смягчение ситуации.

Необходимо снять эту напряженность, она не должна продолжаться,

– сказал Чавушоглу.

Обратите внимание! Президент Турции Реджеп Эрдоган ранее говорил, что готов стать посредником в переговорах между Украиной и Россией на фоне активности российских войск возле украинских границ.

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