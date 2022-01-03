В частности, темой для разговора Блинкена и Чавушоглу стала важность продолжения координации действий из-за угрозы вторжения России на территорию Украины.

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Что еще обсудили стороны

По данным Госдепа, госсекретарь США и глава МИД Турции обсудили и вопросы, связанные с сомалийским полуостровом и назначением турецкой стороной специального посланника для обсуждения процесса нормализации отношений с Арменией.

Темой для разговора также стали возможности углубления сотрудничества на двусторонней основе для решения вопросов, представляющих взаимный интерес.

Обратите внимание! Мевлют Чавушоглу ранее заявлял, что Турция не останется в стороне от обострения между Россией и Украиной. По его словам, турецкая сторона не будет игнорировать свои принципы и тесные отношения с нашим государством.

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Вероятное нападение России: позиции Турции и США

Президент Турции Реджеп Эрдоган в ноябре заявил, что Анкара готова стать посредником между Украиной и Россией. По его словам, страна заинтересована, чтобы в регионе царил мир.

В Турции также заявили, что конфликт России с Украиной и НАТО вышел на опасный уровень.

В то же время в Белом доме выражают обеспокоенность относительно эскалации возле границы Украины. Джо Байден подтвердил поддержку суверенитета и территориальной целостности нашего государства.

Владимир Зеленский 29 декабря провел переговоры с Энтони Блинкеном. Они обсудили усилия по мирному урегулированию войны на Донбассе.

Также в США бывшие чиновники и дипломаты настаивают, чтобы Белый дом обнародовал список возможных санкций против России. Их должны ввести в случае агрессии против Украины.

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