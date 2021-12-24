Глава МИД Турции подчеркнул, что его страна не будет игнорировать свои принципы и тесные отношения с Украиной из-за больших отношений с Россией. Официальная Анкара убеждена, что конфликт достиг опасного уровня.

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Циничный ответ России

Между тем пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков цинично заявил, что сложности есть вроде бы не между Москвой и Киевом, а между Америкой и Россией, а также между Россией и НАТО.

Турция – союзник НАТО. Страны НАТО занимают разную позицию. Есть страны, которые занимают крайние, недружественные нам позиции. Есть склонные к тому, чтобы учитывать реальную озабоченность России,

– заявил Песков.

Турция готова стать посредником между Украиной и Россией

Лидер Турции Реджеп Эрдоган осенью 2021 года заявил, что официальная Анкара готова стать посредником между Украиной и Россией.

По словам президента, Турция заинтересована, чтобы в регионе царил мир.

Именно поэтому турецкая сторона заговорила о посредничестве.

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