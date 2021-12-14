Эрдоган должен участвовать в стратегическом совете "Украина – Турция". Об этом заявил министр иностранных дел Дмитрий Кулеба.

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Вы понимаете, насколько важен этот визит в контексте безопасности и вопроса Крыма,

– сказал глава МИД.

Кулеба подчеркнул, что украинско-турецкие отношения критически важны для безопасности черноморского региона, укрепления обороноспособности Украины и для вопроса борьбы за украинский Крым.

В заседании стратегического совета председательствующими должны выступать Президент Украины Владимир Зеленский и президент Турции Реджеп Эрдоган. На встрече у президентов будет возможность подписать ряд соглашений, в частности, о свободной торговле между государствами.

Отношения Украины и Турции

Реджеп Эрдоган надеется стать посредником в отношениях России с Украиной. В Кремле категорически против. Там заезжено объяснили, что Москва якобы не участвует в конфликте на Донбассе.

В Офисе Президента заявляли, что предложение Реджепа Эрдогана о посредничестве Турции в переговорах между Украиной и Россией имеет важный контекст. Это позволит понять, насколько хрупка ситуация в регионе.

Россия также отрицательно отреагировала на поддержку Украины турецкими беспилотниками Bayraktar. Именно их смертельно опасается Кремль, ведь они смогут внести баланс в случае войны в воздухе.

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