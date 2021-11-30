Об этом рассказал главный редактор портала "Украина по-арабски" Мохаммад Фараджаллах в эфире 24 канала. Учитывая обострение ситуации на границе, беспилотники очень важны, ведь сейчас Украина уступает России в защите с воздуха.

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По словам Фараджаллаха, именно Bayraktar смогут улучшить положение. Скорее всего, Украина получит их от Турции.

Обратите внимание! Министр обороны Алексей Резников заявил, что есть настоятельная необходимость продолжать закупку Bayraktar для Вооруженных сил Украины. Учитывая это, государство закупит у Турции дополнительную партию беспилотников.

Как рассказал журналист, когда Владимир Путин будет понимать, что любое серьезное вторжение в Украину не станет молниеносной победой, а повлечет серьезные потери, то это будет его сдерживать.

Мы наблюдали в войне за Нагорный Карабах, какую решающую роль играли беспилотники Bayraktar. Их смертельно боится Россия,

– подчеркнул он.

Фараджаллах также отметил, что сейчас Кремль получает негативные сигналы от других стран из-за вероятного наступления на Украину. В частности, на поддержку намекают США и Турция. Это то, чего Путин вряд ли мог ожидать.

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