Об этом рассказал главный редактор портала "Украина по-арабски" Мохаммад Фараджаллах в эфире 24 канала. Учитывая обострение ситуации на границе, беспилотники очень важны, ведь сейчас Украина уступает России в защите с воздуха.
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По словам Фараджаллаха, именно Bayraktar смогут улучшить положение. Скорее всего, Украина получит их от Турции.
Как рассказал журналист, когда Владимир Путин будет понимать, что любое серьезное вторжение в Украину не станет молниеносной победой, а повлечет серьезные потери, то это будет его сдерживать.
Мы наблюдали в войне за Нагорный Карабах, какую решающую роль играли беспилотники Bayraktar. Их смертельно боится Россия,
– подчеркнул он.
Фараджаллах также отметил, что сейчас Кремль получает негативные сигналы от других стран из-за вероятного наступления на Украину. В частности, на поддержку намекают США и Турция. Это то, чего Путин вряд ли мог ожидать.
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Фараджаллах рассказал о поддержке Украины беспилотниками: смотрите видео
Bayraktar в Украине: последние новости
- Украина продолжает наращивать тактику и методику боевого применения беспилотников Bayraktar. Главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный заявил, что ударные беспилотные комплексы доказали свою эффективность, в частности в зоне проведения Операции Объединенных сил.
- Владимир Путин пожаловался на мягкую реакцию Европы на применение Bayraktar со стороны Украины.
- Вооруженные силы Украины в октябре впервые применили беспилотники Bayraktar, отогнав российских боевиков. В ответ на это в Москве заявили, что наша страна якобы пытается втянуть Россию в войну.
- Начальник Генштаба Сергей Шаптала заявил, что Украина может в очередной раз использовать на Востоке Bayraktar, если будет угроза для жизни украинских военных.