Об этом главнокомандующий Вооруженных сил Украины сообщил на встрече с гендиректором турецкой компании Ваукаг Makina Халюком Байрактаром. Они обсудили создание постоянно действующей рабочей группы по вопросам беспилотной авиации в ВСУ.

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Ударные беспилотные комплексы Bayraktar TB2 доказали свою эффективность, в том числе и в районе проведения операции Объединенных сил. Поэтому мы продолжаем наращивать тактику и методику их боевого применения для сдерживания российской агрессии и защиты интересов Украины, – сказал Валерий Залужный.

Генерал-лейтенант поблагодарил Халюка Байрактара за поддержку и открытость к дальнейшему сотрудничеству. По его словам, стороны имеют общее видение потенциала развития и применения беспилотной авиации.

Сотрудничество Украины с Ваукаг Makina

В планах компании – продолжение производства беспилотников последнего поколения Akinci, на который устанавливаются украинские двигатели.

Ваукаг Makina работает над строительством и обустройством совместного учебно-испытательного центра для обслуживания, текущего ремонта и модернизации БПЛА.

Также предусмотрено обучение персонала, связанного с эксплуатацией БПЛА Bayraktar, меморандум о чем был заключен между Украиной и Турцией 29 сентября 2021 года.

Украина наращивает тактику боевого применения Bayraktar / Фото из Фейсбука Валерия Залужного

Текст публикации Валерия Залужного:

Сегодня была важная встреча с Генеральным директором турецкой компании Ваукаг Makina господином Халюком Байрактаром. Мы обсудили создание постоянно действующей рабочей группы по вопросам беспилотной авиации в Вооруженных Силах Украины.

Ударные беспилотные комплексы Bayraktar TB2 доказали свою эффективность, в том числе и в районе проведения операции Объединенных сил. Поэтому мы продолжаем наращивать тактику и методику их боевого применения для сдерживания российской агрессии и защиты интересов Украины.

Я благодарю господина Халюка Байрактара за поддержку Вооруженных Сил Украины и открытость к дальнейшему сотрудничеству. Мне приятно, что мы говорили на одном языке, ведь имеем общее видение потенциала развития и применения беспилотной авиации.

В планах компании – продолжение производства беспилотников последнего поколения Akinci, на который устанавливаются украинские двигатели.

Ваукаг Makina работает над строительством и обустройством совместного учебно-испытательного центра для обслуживания, текущего ремонта и модернизации БПЛА. Также предусмотрено обучение персонала, связанного с эксплуатацией беспилотных летательных аппаратов Bayraktar, меморандум о чем был заключен между Украиной и Турцией 29 сентября 2021 года.