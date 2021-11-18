Про це головнокомандувач Збройних сил України повідомив на зустрічі з гендиректором турецької компанії Вaykar Makina Халюком Байрактаром. Вони обговорили створення постійно діючої робочої групи з питань безпілотної авіації у ЗСУ.

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Ударні безпілотні комплекси Bayraktar TB2 довели свою ефективність, у тому числі й у районі проведення операції Об’єднаних сил. Тому ми продовжуємо нарощувати тактику й методику їх бойового застосування для стримування російської агресії та захисту інтересів України, – сказав Валерій Залужний.

Генерал-лейтенант подякував Халюку Байрактару за підтримку і відкритість до подальшої співпраці. З його слів, сторони мають спільне бачення потенціалу розвитку та застосування безпілотної авіації.

Співпраця України з Вaykar Makina

У планах компанії – продовження виробництва безпілотників останнього покоління Akinci, на який встановлюються українські двигуни.

Вaykar Makina працює над будівництвом і облаштуванням спільного навчально-випробувального центру для обслуговування, поточного ремонту та модернізації БПЛА.

Також передбачено навчання персоналу, пов'язаного з експлуатацією БПЛА Bayraktar, меморандум про що було укладено між Україною та Туреччиною 29 вересня 2021 року.

Україна нарощує тактику бойового застосування Bayraktar / Фото з фейсбуку Валерія Залужного

Текст публікації Валерія Залужного:

Сьогодні мав важливу зустріч з Генеральним директором турецької компанії Вaykar Makina паном Халюком Байрактаром. Ми обговорили створення постійно діючої робочої групи з питань безпілотної авіації у Збройних Силах України.

Ударні безпілотні комплекси Bayraktar TB2 довели свою ефективність, у тому числі й у районі проведення операції Об'єднаних сил. Тому ми продовжуємо нарощувати тактику й методику їх бойового застосування для стримування російської агресії і захисту інтересів України.

Я дякую пану Халюку Байрактару за підтримку Збройних Сил України і відкритість до подальшої співпраці. Мені приємно, що ми говорили однією мовою, адже маємо спільне бачення потенціалу розвитку і застосування безпілотної авіації.

У планах компанії – продовження виробництва безпілотників останнього покоління Akinci, на який встановлюються українські двигуни.

Вaykar Makina працює над будівництвом та облаштуванням спільного навчально-випробувального центру для обслуговування, поточного ремонту і модернізації БПЛА. Також передбачено навчання персоналу, пов'язаного з експлуатацією безпілотних літальних апаратів Bayraktar, меморандум про що було укладено між Україною та Туреччиною 29 вересня 2021 року.